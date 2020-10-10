Германия приветствовала договоренность Армении и Азербайджана относительно перемирия. Однако ее правительство призвало страны к поиску длительного решения конфликта.

Они призвали Армению и Азербайджан избегать дальнейших жертв. Об этом говорится в заявлении МИД Германии, сообщает Европейская правда.

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"Правительство Германии приветствует достигнутое в Москве соглашение о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня", – говорится в заявлении.

В то же время МИД Германии приветствовали готовность обеих стран начать переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ на основе соответствующих принципов урегулирования конфликта.

Они призвали Армению и Азербайджан "интенсивно работать над мирным и прочным урегулированием конфликта".

Справка. В результате переговоров в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.

После этого страны должны были вернуться к переговорам в минском формате. Подробнее о конфликте в Нагорном Карабахе читайте здесь.