Германия призвала к поиску решения конфликта по Нагорному Карабаху
Германия приветствовала договоренность Армении и Азербайджана относительно перемирия. Однако ее правительство призвало страны к поиску длительного решения конфликта.
Они призвали Армению и Азербайджан избегать дальнейших жертв. Об этом говорится в заявлении МИД Германии, сообщает Европейская правда.
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"Правительство Германии приветствует достигнутое в Москве соглашение о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня", – говорится в заявлении.
В то же время МИД Германии приветствовали готовность обеих стран начать переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ на основе соответствующих принципов урегулирования конфликта.
Они призвали Армению и Азербайджан "интенсивно работать над мирным и прочным урегулированием конфликта".