Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что сейчас все активно работают, чтобы следующая встреча лидеров в нормандском формате стала возможной. Локацией для нее станет Берлин.

Что сказала госпожа посол о войне на Донбассе

Ради окончания войны на Донбассе Германия и в дальнейшем будет работать в минском и нормандском форматах. Об этом Фельдгузен сказала в комментарии Интерфакс-Украина.

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Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее участвует в Трехсторонний контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады,

– отметила Фельдгузен.

По мнению политика, существенно усложняет процесс переговоров то, что все встречи происходят исключительно в онлайн-режиме.

Фельдгузен также призналась, что понимает, почему Украина хочет расширить количество участников нормандского формата, однако не дала четкого ответа о своем отношении к возможности таких изменений.

Что Фельдгузен заявила о всеукраинском опросе 25 октября

Госпожа посол также заявила, что опасается вопроса о Будапештском меморандуме, который будет вынесен на всеукраинский опрос 25 октября. По мнению Фельдгузен, не все украинцы знают, что предусматривает этот меморандум.

"Мы просто в дальнейшем будем работать в минском, нормандском форматах, чтобы, я действительно очень на это надеюсь, завершить эту войну на Востоке", – отметила Фельдгузен.

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Что говорит о нормандском саммите Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ранее 20 октября во время выступления в Раде заявил, что очень гордится разблокировкой нормандского формата. Украинские дипломаты активно работают над подготовкой будущего нормандского саммита в Берлине.

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