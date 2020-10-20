Германия активно готовится к предстоящему саммиту "нормандской четверки"
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что сейчас все активно работают, чтобы следующая встреча лидеров в нормандском формате стала возможной. Локацией для нее станет Берлин.
Что сказала госпожа посол о войне на Донбассе
Ради окончания войны на Донбассе Германия и в дальнейшем будет работать в минском и нормандском форматах. Об этом Фельдгузен сказала в комментарии Интерфакс-Украина.
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Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее участвует в Трехсторонний контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады,
– отметила Фельдгузен.
По мнению политика, существенно усложняет процесс переговоров то, что все встречи происходят исключительно в онлайн-режиме.
Фельдгузен также призналась, что понимает, почему Украина хочет расширить количество участников нормандского формата, однако не дала четкого ответа о своем отношении к возможности таких изменений.
Что Фельдгузен заявила о всеукраинском опросе 25 октября
Госпожа посол также заявила, что опасается вопроса о Будапештском меморандуме, который будет вынесен на всеукраинский опрос 25 октября. По мнению Фельдгузен, не все украинцы знают, что предусматривает этот меморандум.
"Мы просто в дальнейшем будем работать в минском, нормандском форматах, чтобы, я действительно очень на это надеюсь, завершить эту войну на Востоке", – отметила Фельдгузен.
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Что говорит о нормандском саммите Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ранее 20 октября во время выступления в Раде заявил, что очень гордится разблокировкой нормандского формата. Украинские дипломаты активно работают над подготовкой будущего нормандского саммита в Берлине.
Что известно о саммите "нормандской четверки"
- В переговорах нормандского формата участвуют 4 страны: Украина, Франция, Германия и Россия.
- Дата саммита "нормандской четверки" пока неизвестна.
- Саммит состоится только после встречи советников лидеров стран. Точная дата встречи советников тоже пока неизвестна.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак анонсировал, что она может состояться в октябре.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время саммита Украина ожидает, что Россия будет конструктивно настроена завершить войну на Донбассе.