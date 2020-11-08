Германия ввела новые правила въезда: что изменится
Германия изменила правила въезда для тех, кто прибывает из стран, где неблагоприятная ситуация с коронавирусом. В частности, страна уменьшила количество дней самоизоляции.
Что изменится
Так, Германия ввела 10 обязательных дней самоизоляции, а не 14, как было раньше. Об этом сообщает Die Zeit.
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Карантин можно будет прервать на 5-й день изоляции, если тест окажется отрицательным. Однако теперь перед тем, как въехать в Германию, заранее нужно будет вносить личные данные в онлайн-реестр.
Кому не нужно отбывать самоизоляцию
Карантин можно не проходить определенным категориям людей:
- жителям приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками,
- водителям грузовых автомобилей, машинистам и пилотам,
- дипломатам,
- представителям власти, которые возвращаются из-за границы.
Коронавирус в Германии: статистика
- С начала пандемии в Германии более 668 тысяч человек заболели COVID-19.
- Выздоровели от инфекции более 413 тысяч больных. Правда, около 11 тысяч пациентов умерли.
- За сутки 7 ноября обнаружили около 23 тысяч новых случаев болезни.
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