Германия изменила правила въезда для тех, кто прибывает из стран, где неблагоприятная ситуация с коронавирусом. В частности, страна уменьшила количество дней самоизоляции.

Что изменится

Так, Германия ввела 10 обязательных дней самоизоляции, а не 14, как было раньше. Об этом сообщает Die Zeit.

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Карантин можно будет прервать на 5-й день изоляции, если тест окажется отрицательным. Однако теперь перед тем, как въехать в Германию, заранее нужно будет вносить личные данные в онлайн-реестр.

Кому не нужно отбывать самоизоляцию

Карантин можно не проходить определенным категориям людей:

жителям приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками,

водителям грузовых автомобилей, машинистам и пилотам,

дипломатам,

представителям власти, которые возвращаются из-за границы.

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