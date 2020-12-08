Украина получит помощь от Германии на реализацию плана действий Совета Европы. Для этого Берлин выделит Киеву 1 миллион евро.

Постійний представник Німеччини при Раді Європи, посол Рольф Мафаель і заступник генсека Ради Європи Ґабріелла Баттані-Драґоні підписали договір про виділення грошей Україні. Про це повідомляє Посольство Німеччини у Києві.

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Допомогу в розмірі 1 мільйона євро нададуть у межах Плану дій Ради Європи.

На посту голови комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми зробили важливий фінансовий внесок у План дій Ради Європи для України,

– заявила пані посол Анка Фельдгузен.

До слова, у 2019 році Берлін вже надавав аналогічну фінансову підтримку Україні.

Зверніть увагу! У вересні Австрія надала Україні один мільйон євро. Ці гроші були виділені у вигляді гуманітарної допомоги.