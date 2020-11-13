С начала введения карантина в Украине в марте 2020 через центры занятости нашли работу 406 тысяч безработных. В то же время известно о более 5 миллионах человек, которые за 10 лет не показали ни копейки доходов.

В студии "Право на власть" 12 ноября среди прочего речь шла о том, сможет ли власть помочь украинцам в период усиленного карантина, или даже локдауна.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что многие этой помощи официально получить не смогут, потому что работают в тени.

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Вы знаете, сколько трудоустроенных через службу занятости с начала карантина, с марта? 406 тысяч. А знаете, сколько людей в Украине не получали в течение 10 лет ни копейки доходов? 5,3 миллиона!

– сообщил нардеп.

И уточнил, что говорится о людях трудоспособного возраста, не предпринимателях и не пенсионерах. Более того, в 2019 году таких людей было более 13 миллионов:

"Это что значит? Человек ведь не святым духом питался. Человек просто живет в тени".

Правительство имеет программы поддержки людей, частично утративших трудоспособность. Как говорит политик, Украина не может платить этим людям такие деньги, как, например, Польша, но делает посильное.

Мы – бедная страна Европы с огромной долей теневой экономики. Если человек работает в тени, не трудоустроен, то он и в службу занятости не может стать. Это правда, государство не сможет его защитить,

– подытожил Даниил Гетманцев.