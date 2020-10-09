Председатель парламентского комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев считает, что правительство передало Раде проект госбюджета на 2021 год ужасного качества.

Парламентарий уточнил, что у него и его коллег есть масса претензий к документу. Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

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Первый и главный вопрос заключается в том, что мы не видим источников покрытия дефицита. Основной источник покрытия – ОВГЗ. Мы не видим таких денег на рынке,

– уточнил он.

Справка: ОВГЗ – облигации внутреннего государственного займа Украины. Это государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

"То есть, или мы платим бешеные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги, как это было в первой половине 2019 года. Или мы эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет", – добавил Гетманцев.

Нардеп также отметил, что его "смущает" размер дефицита госбюджета. Поэтому он собирается подать правки для его снижения.

По моим подсчетам Минфин сознательно или ошибочно уменьшил доходы бюджета на 79,31 миллиарда. Также я вижу необоснованные расходы в общей сумме 9,63 миллиарда,

– уточнил он.

Гетманцев предлагает уменьшить дефицит госбюджета до 4,9% и призывает Минфин "ответственно относиться" к документу.

Парламентарий уточнил, что ситуацию можно объяснить кризисом и коронавирусом, но добавил, что в следующем году представление такого документа на рассмотрение Рады будет недопустимым.



Бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала