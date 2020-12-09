Кабмин назначил Мельника главой Государственной фискальной службы
Кабинет Министров согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.
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Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 декабря. Также состоялся ряд других кадровых назначений и увольнений. Об этом сообщает 24 канал.
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Вадим Мельник в прошлом возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований. Имеет звание полковника налоговой милиции.
До последнего времени обязанности главы Государственной фискальной службы исполнял Сергей Солодченко. На этом посту он сменил также временного руководителя Дениса Гутенко. А перед этим временно возглавлял ГФС Александр Власов.
Власов написал заявление об увольнении по требованию президента Зеленского 14 июля. Свое требование глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. А последние отметились неудовлетворительной борьбой с контрабандой на границе.
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Главное о Вадиме Мельнике
- Он родился 2 мая на Житомире.
- Первое высшее образование получил в Харьковском военном университете по специальности "Радиотехнические средства". Затем поступил в Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Завершил Мельник здесь обучение в 2000 году по специальности "Правоведение".
- После учебы сначала работал в Вооруженных Силах, в частности находился в распоряжении начальника Харьковского военного университета.
- После увольнения исполнял обязанности старшего следователя налоговой милиции в Василькове на Киевщине. В дальнейшем занимал руководящие должности в органах государственной налоговой службы управления налоговой милиции.
- При Януковиче возглавлял управление по расследованию особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.
- В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС. Позже Мельник это управление возглавил.
- В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там – 270 тысяч гривен зарплаты за январь – сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковское заимствование в почти миллион гривен.
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