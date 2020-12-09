Кабинет Министров согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.

Подробнее об изменениях в руководстве ГФС

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 декабря. Также состоялся ряд других кадровых назначений и увольнений. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Новым главой Днепропетровской ОГА повторно станет Резниченко: Кабмин согласовал его кандидатуру

Вадим Мельник в прошлом возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований. Имеет звание полковника налоговой милиции.

До последнего времени обязанности главы Государственной фискальной службы исполнял Сергей Солодченко. На этом посту он сменил также временного руководителя Дениса Гутенко. А перед этим временно возглавлял ГФС Александр Власов.

Власов написал заявление об увольнении по требованию президента Зеленского 14 июля. Свое требование глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. А последние отметились неудовлетворительной борьбой с контрабандой на границе.

Обратите внимание Это полный управленческий хаос, – Фурса об увольнении Нефедова и Верланова

Главное о Вадиме Мельнике