Сергей Журавель – отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля – подал иск против Владимира Зеленского. Мужчина, потерявший на войне родного сына, обвиняет президента в превышении служебных полномочий.

Свой иск против верховного главнокомандующего Сергей Журавель адресовал в Офис генерального прокурора. Об этом он сам сообщил в фейсбуке, где подписывается как Остап Подкова.

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Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизнь наших военнослужащих, под прикрытием "стремления к миру",

- заявил мужчина.

Он подчеркнул, что уже подал иск в офис генерального прокурора относительно возможного преступления президента. "Я не боюсь и пойду до конца – ради справедливости", – заверил Сергей Журавель.

Как погиб Ярослав Журавель и при чем здесь Зеленский:

Это случилось еще в июле 2020 года – до объявления перемирия, которое все равно не соблюдают боевики. Он был одним из участников разведгруппы, которая после обещания боевиков не вести обстрелы отправилась на эвакуацию тела лейтенанта Дмитрия Красногрудя.

Тогда боевики нарушили обещание и начали обстрел. Погиб медик Николай Ильин ("эстонец"), а Ярослав Журавель получил ранение. Все видели видео, где он сам оказывал себе медицинскую помощь.

Украинская разведгруппа покинула "серую зону", а Журавль остался там один раненый. Высшее командование страны тогда не позволило отправить новую группу для его спасения, чтобы не подвергать опасности других военных.

Ярослав Журавель остался в "серой зоне" сам – один. Он три дня истекал кровью, пока не умер, так и не дождавшись помощи.

"В бою все может быть. Вероятно, не было возможности его спасти. Возможно, чтобы его спасти, нужно было рисковать жизнями еще двух-трех бойцов, и тогда бы потери были бы совсем другими", – заявлял тогда Михаил Забродский.

Видео с места гибели Ярослава Журавля: