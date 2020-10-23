Отец погибшего разведчика Ярослава Журавля подал иск против Зеленского
Сергей Журавель – отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля – подал иск против Владимира Зеленского. Мужчина, потерявший на войне родного сына, обвиняет президента в превышении служебных полномочий.
Свой иск против верховного главнокомандующего Сергей Журавель адресовал в Офис генерального прокурора. Об этом он сам сообщил в фейсбуке, где подписывается как Остап Подкова.
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Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизнь наших военнослужащих, под прикрытием "стремления к миру",
- заявил мужчина.
Он подчеркнул, что уже подал иск в офис генерального прокурора относительно возможного преступления президента. "Я не боюсь и пойду до конца – ради справедливости", – заверил Сергей Журавель.
Как погиб Ярослав Журавель и при чем здесь Зеленский:
- Это случилось еще в июле 2020 года – до объявления перемирия, которое все равно не соблюдают боевики. Он был одним из участников разведгруппы, которая после обещания боевиков не вести обстрелы отправилась на эвакуацию тела лейтенанта Дмитрия Красногрудя.
- Тогда боевики нарушили обещание и начали обстрел. Погиб медик Николай Ильин ("эстонец"), а Ярослав Журавель получил ранение. Все видели видео, где он сам оказывал себе медицинскую помощь.
- Украинская разведгруппа покинула "серую зону", а Журавль остался там один раненый. Высшее командование страны тогда не позволило отправить новую группу для его спасения, чтобы не подвергать опасности других военных.
- Ярослав Журавель остался в "серой зоне" сам – один. Он три дня истекал кровью, пока не умер, так и не дождавшись помощи.
- "В бою все может быть. Вероятно, не было возможности его спасти. Возможно, чтобы его спасти, нужно было рисковать жизнями еще двух-трех бойцов, и тогда бы потери были бы совсем другими", – заявлял тогда Михаил Забродский.
Видео с места гибели Ярослава Журавля: