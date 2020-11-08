Утром 7 ноября на Донбассе погиб 20-летний военный из Львовщины Олег Свинарик. По информации украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, десантник, вероятно, совершил самоубийство.

Нацполиция проводит расследование трагедии

О причинах гибели украинская делегация в ТКГ сообщила в своем телеграм-канале. Ранее в штабе ООС рассказали 24 каналу, что потеря – не боевая, но подробностями не поделились.

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Следствие проводят следователи Национальной полиции Украины.

Спекуляции относительно "возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми,

– отметили в сообщении украинской делегации.

Что известно о гибели военнослужащего

Известно, что трагедия произошла в 6 утра 7 ноября. Погиб военнослужащий Олег Свинарик с 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Парню было всего 20 лет, родом он – из Львовщины. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в фейсбуке.

В августе прошлого года Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде,

– написал Козицкий.

Обратите внимание! За 7 ноября пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Гнутово.