В Жовковской центральной райбольнице умерли 2 пациента с COVID-19, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Случилось это тогда, когда в больнице на час пропал свет: у людей развилась дыхательная недостаточность. Сейчас в медучреждении продолжаются проверки.

Между тем председатель Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что инициирует увольнение главы Жовковской райгосадминистрации, а также главного врача больницы, где произошла трагедия. Об этом Козицкий написал на собственной странице в фейсбук.

Ранее Это недопустимо: в Офисе президента отреагировали на трагическую гибель пациентов на ИВЛ в Жовкве

Новые подробности трагедии

Козицкий подтвердил, что пациенты, которые погибли из-за отключения света в больнице, имели подтвержденный COVID-19, а также – двустороннее воспаление легких.

Он также добавил, что в больнице было 2 электрогенератора, но одного из них не было на месте в нужный момент.

"В больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подсоединен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы почему-то был в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети", – уточнил Козицкий.

Тогда руководство медучреждения пояснило, что генератор не задействован в реанимационное отделение, поскольку в нем не было нужды. Интересно, что когда пропал свет, то в Жовковском РЭС якобы убеждали медучреждение в том, что свет появится в течение 20 минут. При этом его не было час.

Инициирую представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом инициирую увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка относительно действий медицинских работников Жовковской ЦРБ,

- подчеркнул Козицкий.

Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Что известно о гибели пациентов в Жовкве: детали