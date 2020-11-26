Смерть украинца при задержании в Польше: что показало вскрытие
В Польше во время задержания полицейскими умер 44-летний украинец. О смерти мужчины стало известно 19 ноября. Следователи надеялись, что вскрытие поможет выяснить причину смерти. Однако судмедэксперты ничего существенного не обнаружили.
По делу продолжаются экспертизы
В результате вскрытия не смогли обнаружить, что именно спровоцировало смерть 44-летнего мужчины. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель окружной прокуратуры в Лодзи, прокурор Кшиштоф Копаня.
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К сожалению, результаты вскрытия не дали возможность установить причину смерти. Поэтому будут осуществляться дальнейшие экспертизы, отобраны биологические образцы для проведения очередных анализов,
– отметил Копаня.
Мужчина был трезв во время задержания
Экспертиза предварительно установила, что на момент задержания мужчина был трезв. Через несколько недель поступят результаты токсикологических и гистопатологичних анализов.
Сейчас следователи опрашивают свидетелей и исследуют видео с камер.
Что известно о гибели украинца в Польше:
- 44-летний мужчина, родом с Тернопольщины, 10 ноября приехал в Польшу на работу.
- Инцидент произошел в одном из сел Лодзинского воеводства.
- Украинец якобы вел себя агрессивно, пытался ворваться в чужой дом.
- Он нарушил 2-недельную самоизоляцию.
- При задержании полицейские применили электрошокер. Мужчина умер.
- Польская прокуратура проводит внутреннее расследование относительно действий правоохранителей.
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