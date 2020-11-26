В Польше во время задержания полицейскими умер 44-летний украинец. О смерти мужчины стало известно 19 ноября. Следователи надеялись, что вскрытие поможет выяснить причину смерти. Однако судмедэксперты ничего существенного не обнаружили.

По делу продолжаются экспертизы

В результате вскрытия не смогли обнаружить, что именно спровоцировало смерть 44-летнего мужчины. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель окружной прокуратуры в Лодзи, прокурор Кшиштоф Копаня.

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К сожалению, результаты вскрытия не дали возможность установить причину смерти. Поэтому будут осуществляться дальнейшие экспертизы, отобраны биологические образцы для проведения очередных анализов,

– отметил Копаня.

Мужчина был трезв во время задержания

Экспертиза предварительно установила, что на момент задержания мужчина был трезв. Через несколько недель поступят результаты токсикологических и гистопатологичних анализов.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и исследуют видео с камер.

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