Беспокойные сутки на Донбассе: провокационные обстрелы и гибель украинского воина
За прошедшие сутки 24 ноября пророссийские боевики на Донбассе 4 раза нарушали режим прекращения огня. К сожалению, в результате боевых действий 1 украинский защитник погиб.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 25 ноября сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.
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Где и с чего били оккупанты 24 ноября
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Вблизи Шумов и Южного боевики применяли стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
- Неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
- В пригороде Авдеевки прицельный огонь по позициям украинских защитников вел вражеский снайпер. В результате выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного бойца доставили в больницу, где ему провели неотложные реанимационные мероприятия, К сожалению, они не дали результатов, и спасти жизнь воина не удалось.
В штабе подчеркнули, что о таких "дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников" немедленно сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации.
С начала текущих суток 25 ноября на Донбассе можно наблюдать тишину. Подразделения Вооруженных сил и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
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Сводка пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 25 ноября: смотрите видео
Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала
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