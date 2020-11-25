За прошедшие сутки 24 ноября пророссийские боевики на Донбассе 4 раза нарушали режим прекращения огня. К сожалению, в результате боевых действий 1 украинский защитник погиб.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 25 ноября сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где и с чего били оккупанты 24 ноября

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Вблизи Шумов и Южного боевики применяли стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия.



боевики открывали огонь из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки прицельный огонь по позициям украинских защитников вел вражеский снайпер. В результате выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного бойца доставили в больницу, где ему провели неотложные реанимационные мероприятия, К сожалению, они не дали результатов, и спасти жизнь воина не удалось.

В штабе подчеркнули, что о таких "дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников" немедленно сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации.

С начала текущих суток 25 ноября на Донбассе можно наблюдать тишину. Подразделения Вооруженных сил и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Что происходило накануне На Донбассе боевики 4 раза нарушили "тишину": стреляли из гранатомета

Сводка пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 25 ноября: смотрите видео



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала