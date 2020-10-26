В свежем выпуске "Ты смотри" за 26 октября – возле Олимпийского стадиона две девушки и парень начали громко петь гимн России. Один из очевидцев решил, не дожидаясь приезда полиции или СБУ, самостоятельно прекратить это. В Харькове водитель троллейбуса не захотела пускать пенсионера из-за того, что все сидячие места в салоне были уже заняты. Инцидент закончился дракой.

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В Харькове двое парней 20 и 19 лет вылетели на встречную полосу, где врезались в другое авто. В этой машине ехали командир одной из пожарных частей с дочкой, они погибли на месте.

В Одессе на пешеходном переходе мужчина решил броситься под колеса авто, наверное, чтобы потом требовать деньги с водителя за отказ от претензий. Однако он не заметил, что всю эту историю снимала камера видеонаблюдения.

В Виннице кандидат в мэры от ОПЗЖ решил использовать старую-добрую гречку. Правда, не расфасованную в пакетах, а сваренную в виде каши.

В Купянске, что в Харьковской области, пациентов, а это, преимущественно, пожилые люди, разместили в коридоре, потому что в палатах людей уже просто некуда класть.