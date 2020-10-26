Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

В суде напомнили, что действия подозреваемого квалифицировали по статье "Злоупотребление властью или служебным положением", сообщает пресс-служба ВАКС.

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26 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда по результатам рассмотрения отказала в удовлетворении ходатайства защитника бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины об изменении меры пресечения,

– отметили в ведомстве.

Адвокат Гладковского просил изменить ему меру пресечения с залога на личное обязательство.

Что известно о деле Гладковского

По данным следствия Гладковский с другими должностными лицами организовал закупку грузовых автомобилей для ВСУ по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Закупки происходили у компании "Богдан Моторс", конечным владельцем которой является Гладковский.

В результате, поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 миллиона гривен, это подтверждено выводами Госаудитслужбы.

Этот скандал "вспыхнул" прямо перед президентскими выборами в Украине и существенно понизил рейтинги Петра Порошенко.