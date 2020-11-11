В своем интервью официальному сайту Днепропетровского областного совета глава облсовета Святослав Олейник рассказал, как властям области в течение года удалось экономить и оптимизировать расходы.

Как заявил Олейник, всего сэкономили 270 млн грн, из них 180 млн – за счет удешевления проектов и работ по строительству и реконструкции объектов. В то же время, за словами об удешевлении проектов умалчивается тот факт, что уже с сентября 2019 года областные власти склоняли подрядные организации к подписанию соглашений о добровольном снижении стоимости строительных работ.

Журналисты "РБК-Украина" провели факт-чек интервью Святослава Олейника и нашли множество несоответствий его слов реальному положению дел в области.

В частности, они установили, что часть подрядчиков в надежде на то, что возобновится остановленное финансирование, действительно подписали соглашение на снижение общей стоимости строительства объекта на 1-3%. В итоге никакого возобновления они так и не получили. Строительство и реконструкция объектов за счет областного бюджета остановилась, фактически, полностью. Помимо этого, согласно действующего законодательства, любые изменения к существующим договорам должны были появиться в Prozorro. Там подобных дополнительных соглашений найти не удалось.

Согласно существующей сметной системе ценообразования в строительстве, в каждом строящемуся государством объекте всегда в итоге есть экономия. В Днепропетровской ОГА все годы ранее она составляла от 5% до 25% по каждому объекту. Так зачем было подписывать то, что будет и так, тем более и на меньший процент экономии? Но, в итоге это привело к исключению из проекта большинства работ, закупки всей мебели и всего оборудования, – подчеркивает автор статьи.

Один из примеров – реконструкция стадиона "Спартак" в Кривом роге, общая сметная стоимость реконструкции которого была уменьшена более чем на 60%. Из проекта были исключены реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием, игровые площадки, реконструкция старых трибун, ремонт старых внутренних помещений, отделка и комплектация новых внутренних помещений, благоустройство территории, уменьшено количество беговых дорожек. Таким образом, от стадиона в плане реконструкции ничего и не осталось. На начало 2019 года объект имел строительную готовность – 32% и по плану работ должен был быть сдан в эксплуатацию 30 августа 2020 года. В итоге стадион на сегодня представляет собой печальное зрелище.





"Попали под "сокращение смет" накануне открытия и другие объекты. В частности, школа в селе Волосское, детсады в Вольном, Николаевке, Илларионово открылись без мебели. А школы в Томаковке, Чаплино и лицей в Покровском открылись со старой мебелью и оборудованием. И на каждом из этих объектов не выполнено от 20 до 30 процентов запланированных работ. Видимо, частично в этом и заключалась экономия в 180 млн грн, которая на самом деле является не следствием подписанием соглашений на урезание смет по строительству, а вычеркивание из них большей части работ и оборудования", – резюмировали журналисты.