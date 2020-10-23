Большинство соотечественников, которые выехали работать за границу, не декларируют свои доходы и не платят с них налоги в Украине. Речь идет об общей сумме порядка $12 млрд ежегодно.

Об этом в интервью журналу НВ рассказал глава Госналоговой службы Алексей Любченко.

«Первый резерв – это $12 млрд, которые приходят в Украину от тех людей, которые выехали, к сожалению, работать за границу. Эти $12 млрд приходят в Украину, из них 11 млрд, но гривень, то есть в 30 раз меньше, – задекларировалось. Там 100% должны все подать декларацию»,

– сказал он.

Также глава ГНС отметил, что в Украине есть и другие резервы налоговых поступлений. В частности, Любченко обратил внимание на проблему с выводом капиталов из Украины.

«И есть товарищи, которые за это же время выводят в год те же деньги, только за границу. То есть за три года $22 млрд выведено денег», — сказал Любченко.

И наконец, еще один источник налоговых поступлений, по мнению Любченко, — это реализация плана BEPS.