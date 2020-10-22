Глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк написал заявление об отставке. По информации СМИ, заявление фигуранта по делу судей Окружного админсуда должен рассмотреть Высший совет правосудия.

Заявление Холоднюка рассмотрят в ближайшее время

Решение относительно Холоднюка примут уже в ближайшее время. Об этом информирует "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

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Именно Высший Совет правосудия и решает вопрос о назначении и увольнении председателя Государственной судебной администрации.

Высший антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности

Отметим, что Холоднюк является фигурантом дела, возбужденного против судьи Павла Вовка и его коллег из Окружного административного суда Киева. Чтобы Холоднюк не препятствовал следствию, Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности.

Главное о деле против судей ОАСК

НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения председателя ОАСК Павла Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране.

Также судей обвинили в неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

17 июля 2020 года председателю и четырем судьям ОАСК сообщили о подозрении.

В деле также фигурирует председатель Государственной судебной администрации Холоднюк и еще 4 юриста.

Кто такой Зиновий Холоднюк