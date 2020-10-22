Глава Государственной судебной администрации Холоднюк подал в отставку, – СМИ
Глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк написал заявление об отставке. По информации СМИ, заявление фигуранта по делу судей Окружного админсуда должен рассмотреть Высший совет правосудия.
Заявление Холоднюка рассмотрят в ближайшее время
Решение относительно Холоднюка примут уже в ближайшее время. Об этом информирует "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.
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Именно Высший Совет правосудия и решает вопрос о назначении и увольнении председателя Государственной судебной администрации.
Высший антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности
Отметим, что Холоднюк является фигурантом дела, возбужденного против судьи Павла Вовка и его коллег из Окружного административного суда Киева. Чтобы Холоднюк не препятствовал следствию, Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности.
Главное о деле против судей ОАСК
- НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения председателя ОАСК Павла Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране.
- Также судей обвинили в неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.
- 17 июля 2020 года председателю и четырем судьям ОАСК сообщили о подозрении.
- В деле также фигурирует председатель Государственной судебной администрации Холоднюк и еще 4 юриста.
Кто такой Зиновий Холоднюк
- Возглавляет Государственную судебную администрацию еще с 2014 года.
- На государственной службе с 2008 года.
- Был заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.
- С 2011 года – в ГСА, сначала работал руководителем планово-финансовой службы ГСА, а впоследствии – начальником теруправления в Киеве.
- В 2019 году Высший совет правосудия объявил конкурс на должность председателя ГСА, на котором победил Сергей Пушкарь.
- Холоднюк обратился в Окружной админсуд Киева с требованием отменить результаты конкурса.
- В ОАСК это и сделали, Холоднюк остался на посту. В ноябре 2019 года Верховный суд признал постановление ОАСК незаконным.