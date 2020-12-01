Журналистка Соня Кошкина сообщила о том, что главу Херсонского ОГА Юрия Гусева окончательно назначили главой Укроборонпрома. Мол, пока оформляют все необходимые документы, а уже вечером 1 декабря нового руководителя концерна могут представить коллективу.

В то же время сам Гусев на своей фейсбук-странице не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Он лишь отметил, что является частью команды президента Зеленского, а потому – тот определяет его место работы.

Смотрите также Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета

Также Гусев подтвердил, что несколько раз обсуждал с главой государства вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и усиление всего сектора национальной безопасности и обороны.

О назначении Гусева Кошкина написала в своем телеграм-канале.

Юрий Гусев возглавил Укроборонпром. Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в 17 вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу (насколько это сейчас возможно). В Херсонскую область нового главу ОГА назначать пока не будут, в хозяйстве – как исполняющий обязанности – на несколько месяцев останется один из заместителей Гусева,

– написала она.

Что известно про Юрия Гусева: коротко