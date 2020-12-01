Глава Херсонской ОГА Гусев возглавил Укроборонпром, – СМИ
Журналистка Соня Кошкина сообщила о том, что главу Херсонского ОГА Юрия Гусева окончательно назначили главой Укроборонпрома. Мол, пока оформляют все необходимые документы, а уже вечером 1 декабря нового руководителя концерна могут представить коллективу.
В то же время сам Гусев на своей фейсбук-странице не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Он лишь отметил, что является частью команды президента Зеленского, а потому – тот определяет его место работы.
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Также Гусев подтвердил, что несколько раз обсуждал с главой государства вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и усиление всего сектора национальной безопасности и обороны.
О назначении Гусева Кошкина написала в своем телеграм-канале.
Юрий Гусев возглавил Укроборонпром. Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в 17 вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу (насколько это сейчас возможно). В Херсонскую область нового главу ОГА назначать пока не будут, в хозяйстве – как исполняющий обязанности – на несколько месяцев останется один из заместителей Гусева,
– написала она.
Что известно про Юрия Гусева: коротко
- Гусев является президентом ОО "Международное объединение Землячество Херсонщины", в совет которого входит бывший глава ОГА Андрей Гордеев, а также председатель облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк.
- В 2015 – 2016 годах Гусев занимал должность заместителя министра обороны Украины. Он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.
- Ранее Гусев был 41-м номером в списке кандидатов от "Слуги народа" в Верховную Раду.
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