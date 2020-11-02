Государственное бюро расследований 2 ноября вызвало на допрос главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Однако он не пришел в ГБР.

Тупицкого должны были проверить на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений. Допрос был запланирован на 2 ноября 9:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Важно ГБР вызывает главу КСУ Тупицкого на допрос: детали

Ранее Тупицкий заявил, что не придет на допрос и попросил "не удивляться".

Прошу не удивляться, если я не появлюсь на допрос. Почему не появлюсь? Фактически обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого,

– объяснил Александр Тупицкий.

Что известно о допросе Тупицкого в ГБР: главное

Следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств , в которых проверяют и главу Конституционного суда Украины.

, в которых проверяют и главу Конституционного суда Украины. В Бюро отметили также, что во время досудебного расследования изучают влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных людей для незаконного отчуждения имущественных активов.