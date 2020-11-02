Глава КСУ не пришел на допрос в ГБР
Государственное бюро расследований 2 ноября вызвало на допрос главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Однако он не пришел в ГБР.
Тупицкого должны были проверить на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений. Допрос был запланирован на 2 ноября 9:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Важно ГБР вызывает главу КСУ Тупицкого на допрос: детали
Ранее Тупицкий заявил, что не придет на допрос и попросил "не удивляться".
Прошу не удивляться, если я не появлюсь на допрос. Почему не появлюсь? Фактически обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого,
– объяснил Александр Тупицкий.
Что известно о допросе Тупицкого в ГБР: главное
- Следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств, в которых проверяют и главу Конституционного суда Украины.
- В Бюро отметили также, что во время досудебного расследования изучают влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных людей для незаконного отчуждения имущественных активов.
Кто такой Александр Тупицкий?
Это глава Конституционного суда, который недавно со своими коллегами принял скандальное решение. Оно отменяет наказание за ложь в электронной декларациях.
Сам Тупицкий является специалистом в области правового обеспечения деятельности судов и судопроизводства, а также кандидатом наук по государственному управлению.
Расследователи "Схем" недавно выяснили, что в 2018 году Тупицкий стал владельцем земельного участка в оккупированном Крыму. Однако в своей декларации судья это не указал.
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