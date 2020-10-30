Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не намерен уходить в отставку по требованию кого-то из власти. В то же время он говорит, что и не слышал, чтобы кто-то такие требования выдвигал.

Почему Тупицкий не хочет уходить в отставку

По словам Тупицкого, если кто-то выдвинет такой ультиматум, то он это готов обсуждать. Об этом глава КСУ заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Тупицкий также добавил, что речь идет о смене всего состава Конституционного суда. Мол, если такое требование будет, то оно должно быть мотивировано, чтобы судьи понимали, что проблема именно в нем. В таком случае вопрос будут решать "объективно на специальном заседании КСУ".

По требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать,

– сказал Тупицкий.

Обратите внимание! Александр Тупицкий признался, что ожидает назначенную встречу с президентом Зеленским относительно возникшего кризиса. Впрочем, она пока не состоялась.

Конституционный Суд и его скандальные решения: главное

КСУ признал неконституционным наказание за ложную информацию в декларациях, а НАПК заблокировало доступ к электронному реестру.

Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к е-декларациям. После чего реестр открыли.

Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда за 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. Кроме того, в документе предусмотрены увольнения судей КСУ.

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