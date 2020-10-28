Глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в оккупированном Крыму. Однако в своей декларации судья покупку не указал.

Детали расследования

Участок площадью 126 квадратных метров расположен в поселке Кореиз недалеко от Ялты. Тупицкий оформил договор о покупке земли по российскому законодательству. Об этом свидетельствует расследование "Схем".

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Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией владел имением и землей в Кореизе. Однако в 2018 году он купил еще один участок возле своего дома. Об этом свидетельствует официальный документ, который расследователи получили из Единого госреестра недвижимости России. Согласно ему, Тупицкий в 2018 году оформил договор о покупке участка у россиянина Владимира Рисятова. К слову, тогда Тупицкий был заместителем главы КСУ.

Однако в декларациях Тупицкого ни за 2018 год, ни за 2019 год нет информации о новом участке.

Что нарушил глава КСУ

Если чиновник заведомо указывает в декларации ложные сведения, он нарушает закон, а именно статью 366-1 Уголовного кодекса Украины. Кстати, именно эту статью 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Александром Тупицким признал "неконституционным".

К тому же Тупицкий не имел права оформлять договор по законодательству России, чтобы его засвидетельствовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.

По словам юриста и члена Общественного совета добродетели Романа Маселко, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории".

Маселко отметил, что судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности, кроме этого, в соответствии с Кодексом судейской этики судья должен и в профессиональной, и в личной жизни демонстрировать поведение, которое будет поддерживать доверие к судам.

Очевидно, что приобретение в 2018 году имущества в Крыму по законодательству оккупантов является недостойным поступком для судьи Конституционного суда, а следовательно содержит признаки проступка, несовместимого со статусом судьи. За такое его можно уволить,

– отметил юрист.

Правда освободить Тупицкого может только Конституционный суд двумя третями голосов.



Участок Тупицкого / Фото "Схем"

Что говорит продавец участка

Журналисты нашли бывшего владельца участка Рисятова. Он рассказал, что Тупицкий – его сосед в Кореизе, их виллы размещены рядом.

По словам Рисятова, участки были разделены неправильно, поэтому они оформили соглашение по российскому законодательству, хотя по факту продажи якобы не было.

Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу,

– отметил Рисятов.

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Имение Тупицкого / Фото "Схем"

Что говорят юристы о таком "подарке"

Однако юристы отметили: если судья получил в свою собственность землю от другого человека бесплатно, по антикоррупционному законодательству, это может трактоваться как незаконный подарок.

Исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель главы общественного совета при НАПК Сергей Миткалик отметил, что обязательным условием договора купли-продажи является уплата цены за товар.

По словам Миткалика, если судья получил землю бесплатно, то согласно антикоррупционному законодательству, это подарок. Однако судьи не могут получать подарки от третьих лиц. За это предусмотрена административная ответственность.

К слову, по информации директора агентства недвижимости "Статус" в Ялте Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от 5 до 15 тысяч долларов.

Скандал вокруг Конституционного суда: что известно

Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд отменил наказание о незаконном декларировании.

То есть чиновникам практически разрешили лгать в декларациях.

Такое решение вызвало шквал критики. У Зеленского же заявили, что оно будет обжаловано.

Из-за решения Конституционного суда НАПК заявило, что закрывает реестр электронных деклараций.



Документ о покупке участка / Фото "Схем"