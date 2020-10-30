По мнению главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, Артема Сытника назначили директором НАБУ незаконно. Поэтому Сытник стал заложником ситуации.

Что говорит глава КСУ о Сытнике

Тупицкий убеждает, что пятый президент Петр Порошенко действовал способом, возможным в послереволюционный период. Об этом судья заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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Дело не в Сытнике, он заложник ситуации, потому что назначался незаконным способом,

– сказал Тупицкий.

По словам главы КСУ, страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Мол, это все будет вести к тому, что такие дела будут попадать в суд.

Тупицкий подчеркнул, что после увольнения Сытника обязанности директора НАБУ будет выполнять первый заместитель.

Скандал вокруг Сытника: что нужно знать

Ранее ОАСК принял решение, по которому обязал Минюст изъять из реестров информацию о Сытнике, как директоре НАБУ.

ОАСК опирался на решение Конституционного суда , которое приняли в августе. Тогда КСУ признал "неконституционным" назначение Сытника на должность. Якобы Порошенко при назначении превысил полномочия.

, которое приняли в августе. Тогда Якобы Порошенко при назначении превысил полномочия. У Зеленского подчеркнули, что решение ОАСК будут обжаловать.

Кроме того, зарегистрировали электронную петицию о ликвидации ОАСК. Когда петиция набрала необходимых 25 тысяч голосов, Зеленский инициировал переговоры с Высшим советом правосудия.

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