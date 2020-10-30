Глава КСУ утверждает, что Сытника назначили директором НАБУ незаконно
По мнению главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, Артема Сытника назначили директором НАБУ незаконно. Поэтому Сытник стал заложником ситуации.
Что говорит глава КСУ о Сытнике
Тупицкий убеждает, что пятый президент Петр Порошенко действовал способом, возможным в послереволюционный период. Об этом судья заявил на брифинге, сообщает 24 канал.
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Дело не в Сытнике, он заложник ситуации, потому что назначался незаконным способом,
– сказал Тупицкий.
По словам главы КСУ, страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Мол, это все будет вести к тому, что такие дела будут попадать в суд.
Тупицкий подчеркнул, что после увольнения Сытника обязанности директора НАБУ будет выполнять первый заместитель.
Скандал вокруг Сытника: что нужно знать
- Ранее ОАСК принял решение, по которому обязал Минюст изъять из реестров информацию о Сытнике, как директоре НАБУ.
- ОАСК опирался на решение Конституционного суда, которое приняли в августе. Тогда КСУ признал "неконституционным" назначение Сытника на должность. Якобы Порошенко при назначении превысил полномочия.
- У Зеленского подчеркнули, что решение ОАСК будут обжаловать.
- Кроме того, зарегистрировали электронную петицию о ликвидации ОАСК. Когда петиция набрала необходимых 25 тысяч голосов, Зеленский инициировал переговоры с Высшим советом правосудия.
Смотрите брифинг Тупицкого – прямая трансляция:
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