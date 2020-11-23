Рефат Чубаров заболел коронавирусом. Об инфицировании главы Меджлиса крымскотатарского народа стало известно вечером 22 ноября.

Об этом он сам написал на своей фейсбук-странице. Рефат Чубаров надеется, что заболевание пройдет у него без осложнений.

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Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь,

– написал он.

Больше никаких подробностей о своем состоянии Рефат Чубаров не написал.

Заметим, что в конце октября стало известно, что Меджлис собирает помощь больным коронавирусом в Крыму. Тогда Рефат Чубаров заявил, что уровень инфицирования коронавирусом на полуострове достиг такого предела, когда профессиональных врачей уже не хватает.

63-летний Рефат Чубаров с ноября 2013 года возглавляет Меджлис крымско-татарского народа.

В марте этого года Управление Следственного комитета России во временно оккупированном Крыму заочно предъявило ему обвинение "в организации массовых беспорядков и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

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Фактически Следком обвиняет Чубарова в том, что он весной 2015 года в эфире одного из украинских телеканалов "высказывал призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов России", а также к деоккупации Крыма.