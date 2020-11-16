Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян передал главе правительства Пашиняну свое заявление об отставке. Уйти с поста он решил на фоне протестов, вспыхнувших в стране после подписания мирного соглашения с Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху.

Интересно, что о намерении сменить главу МИД ранее говорил и сам Никол Пашинян. Об этом информирует Интерфакс.

Смотрите также Премьер Армении Пашинян считает себя главным ответственным за ситуацию в Карабахе

"Я принял решение уволить с поста главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна", – сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

Впоследствии пресс-cекретарь главы МИД обнародовала на фейсбук-странице заявление Мнацаканяна.

Уважаемый премьер-министр, прошу принять мою отставку. Спасибо за доверие и совместную работу,

– говорится в ней.

По неподтвержденной информации, заявление об увольнении с должности подал также посол по особым поручениям в МИД Армении Карен Мирзоян, который ранее был главой МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

К теме Соглашение о мире в Нагорном Карабахе: к региону стягивают российскую технику – фото, видео

Интересно, что ранее в МИД Армении опровергли заявление Пашиняна о том, что перед армянской стороной во время переговорного процесса ставили вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха: коротко

10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Договор означает фактическую капитуляцию Армении в противостоянии, что возобновилось в регионе в сентябре.

В Ереване возмущенные люди захватили здание правительства и парламента и даже избили спикера.

Сам глава правительства Никол Пашинян сообщил, что другого выхода, кроме соглашения, у него не было, поскольку если бы он не поставил свою подпись под документом, то 20 тысяч армянских воинов могли оказаться в окружении.

Больше о конфликте между Арменией и Азербайджаном, мирном соглашении и заявлениях политиков – читайте по ссылкам.