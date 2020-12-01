Вряд ли сможем принять это требование, – Лавров о выводе войск России из Приднестровья
В России считают, что заявления новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья – безответственные. В Кремле такое требование вряд ли примут.
Лавров назвал заявление Санду безответственным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ему трудно судить, что именно имела в виду Майя Санду. Об этом сообщает РБК.
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Но то, что это вряд ли поможет урегулированию и вряд ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, это факт,
– сказал Лавров.
Россияне держат ситуацию замороженной, – Лавров
Глава МИД России заявил, что российские миротворцы в Приднестровье "предотвращают новый всплеск кровавого конфликта" и именно благодаря военным из России ситуация сохраняется в замороженном состоянии.
Также, по словам Лаврова, россияне охраняют склады с оружием в селе Колбасна. А значит, если их оттуда забрать, могут возникнуть опасные инциденты.
Что сказала Санду о присутствии России в Приднестровье?
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду 30 ноября сообщила, что ожидает вывода российских военнослужащих из Приднестровья. Также из региона нужно вывезти оружие. Что касается дальнейшего урегулирования ситуации – руководительница Молдовы готова к диалогу.
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