В России считают, что заявления новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья – безответственные. В Кремле такое требование вряд ли примут.

Лавров назвал заявление Санду безответственным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ему трудно судить, что именно имела в виду Майя Санду. Об этом сообщает РБК.

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Но то, что это вряд ли поможет урегулированию и вряд ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, это факт,

– сказал Лавров.

Россияне держат ситуацию замороженной, – Лавров

Глава МИД России заявил, что российские миротворцы в Приднестровье "предотвращают новый всплеск кровавого конфликта" и именно благодаря военным из России ситуация сохраняется в замороженном состоянии.

Также, по словам Лаврова, россияне охраняют склады с оружием в селе Колбасна. А значит, если их оттуда забрать, могут возникнуть опасные инциденты.

Важно! Ранее в Кремле заявления Санду назвали угрозами для Молдовы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что нарушения статус-кво в регионе угрожает дестабилизацией ситуации.