Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем. Сийярто просил направить спецмиссию организации на Закарпатье – из-за обысков у представителей венгерских нацменьшинств.

Будут инициировать консультации по блокированию членства Украины в НАТО

Сийярто также отметил, что будет инициировать консультации по дальнейшему блокированию членства Украины в НАТО. Об этом чиновник сообщил в фейсбуке.

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Отметим, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у представителей венгерского нацменьшинства Закарпатья. Из-за действий СБУ в Будапеште вызвали украинского посла Любовь Непоп, чтобы выразить свое недовольство политикой Киева.

В МИД Украины вызвали венгерского посла

В свою очередь, венгерского посла в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в украинский МИД. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, недопустима ситуация, когда местные депутаты на Закарпатье исполняют гимн Венгрии после присяги.

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