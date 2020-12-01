Глава МИД Венгрии просит ОБСЕ направить миссию в Закарпатье
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем. Сийярто просил направить спецмиссию организации на Закарпатье – из-за обысков у представителей венгерских нацменьшинств.
Будут инициировать консультации по блокированию членства Украины в НАТО
Сийярто также отметил, что будет инициировать консультации по дальнейшему блокированию членства Украины в НАТО. Об этом чиновник сообщил в фейсбуке.
К теме СБУ выявила на Закарпатье пропагандистов Великой Венгрии: вредил Украине благотворительный фонд
Отметим, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у представителей венгерского нацменьшинства Закарпатья. Из-за действий СБУ в Будапеште вызвали украинского посла Любовь Непоп, чтобы выразить свое недовольство политикой Киева.
В МИД Украины вызвали венгерского посла
В свою очередь, венгерского посла в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в украинский МИД. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, недопустима ситуация, когда местные депутаты на Закарпатье исполняют гимн Венгрии после присяги.
Главное о скандале между Венгрией и Украиной
- Во время местных выборов венгерские власти призвали украинцев на Закарпатье поддержать "Партию венгров Украины".
- Уже 26 октября Украина запретила въезд 2 высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации.
- Еще 21 ноября депутаты Сюртивской ОТГ после присяги исполнили гимн Венгрии. Видео попало в сеть.
- В СБУ инициировали проверку деятельности избранников.
- 30 ноября в СБУ рассказали об обысках, которые ведомство провело в помещении одного из благотворительных фондов. Мол, некоторые его деятели открыто поддерживают венгерскую власть и пропагандируют создание так называемой закарпатской автономии.
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