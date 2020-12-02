Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проинформировал представителей стран НАТО о ситуации с обысками у венгерского нацменьшинства на Закарпатье. По мнению главы МИД, это неприемлемо для страны, которая хочет стать членом Североатлантического альянса.

Это – скандал, – Сийярто

Министр призвал страны НАТО быть солидарными с Венгрией.Об этом Сийярто сообщил в видео, опубликованном в фейсбуке.

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По мнению венгерского чиновника, обыски СБУ в одном из благотворительных фондов свидетельствуют о том, что официальный Киев придерживается политики запугивания венгров.

Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО,

– сказал министр.

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Сийярто попросил членов Североатлантического альянса не давить на Венгрию, чтобы она не накладывала вето на проведение заседаний Украина – НАТО. Глава МИД также поднимет вопрос Закарпатья на встрече министров иностранных дел ЕС 7 декабря.

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