Это неприемлемо в 21 веке, – глава МИД Венгрии доложил НАТО о ситуации на Закарпатье
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проинформировал представителей стран НАТО о ситуации с обысками у венгерского нацменьшинства на Закарпатье. По мнению главы МИД, это неприемлемо для страны, которая хочет стать членом Североатлантического альянса.
Это – скандал, – Сийярто
Министр призвал страны НАТО быть солидарными с Венгрией.Об этом Сийярто сообщил в видео, опубликованном в фейсбуке.
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По мнению венгерского чиновника, обыски СБУ в одном из благотворительных фондов свидетельствуют о том, что официальный Киев придерживается политики запугивания венгров.
Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО,
– сказал министр.
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Закарпатье
Сийярто попросил членов Североатлантического альянса не давить на Венгрию, чтобы она не накладывала вето на проведение заседаний Украина – НАТО. Глава МИД также поднимет вопрос Закарпатья на встрече министров иностранных дел ЕС 7 декабря.
Что известно о напряженности в отношениях между Венгрией и Украиной
- Во время местных выборов венгерские власти призвали украинцев на Закарпатье поддержать "Партию венгров Украины".
- В Украине это расценили как вмешательство в местные выборы.
- Уже 26 октября Украина запретила въезд 2 высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации.
- 21 ноября депутаты Сюртовской ОТО после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Видео попало в сеть. За инцидент взялись в Службе безопасности.
- 30 ноября в СБУ также рассказали об обысках, которые ведомство провело в помещении одного из благотворительных фондов. Некоторые его участники якобы открыто поддерживают создание так называемой закарпатской автономии.
- В МИД Венгрии вызвали посла Украины Любовь Непоп, а в МИД Украины – венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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