Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал ОБСЕ прислать спецмиссию на Закарпатье. Однако, подчеркнул Сийярто, глава СММ в Киеве якобы запретил членам миссии общаться с представителями венгерских нацменьшинств.

Сийярто возмутился действиями миссии ОБСЕ в Киеве

Сийярто попросил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, направить миссию на Закарпатье. Об этом глава МИД Венгрии сообщил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает "Европейская правда".

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Однако глава СММ в Киеве якобы позволил общаться своим подчиненным только с украинскими спецслужбами.

Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также вносит свой вклад,

– заявил Сийярто.

Венгерский чиновник призвал премьер-министра Албании повлиять на миссию ОБСЕ.

Венгрия будет блокировать проведение заседаний Украина – НАТО

Ранее Сийярто уже пригрозил Украине блокировкой заседаний Украина – НАТО. В самом Североатлантическом альянсе отметили, что надеются, что Киев и Будапешт решат споры между собой. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс продолжит сближение с Украиной.

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