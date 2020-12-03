Сийярто позвал на Закарпатье миссию ОБСЕ, а она не едет: детали
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал ОБСЕ прислать спецмиссию на Закарпатье. Однако, подчеркнул Сийярто, глава СММ в Киеве якобы запретил членам миссии общаться с представителями венгерских нацменьшинств.
Сийярто возмутился действиями миссии ОБСЕ в Киеве
Сийярто попросил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, направить миссию на Закарпатье. Об этом глава МИД Венгрии сообщил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает "Европейская правда".
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Однако глава СММ в Киеве якобы позволил общаться своим подчиненным только с украинскими спецслужбами.
Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также вносит свой вклад,
– заявил Сийярто.
Венгерский чиновник призвал премьер-министра Албании повлиять на миссию ОБСЕ.
Венгрия будет блокировать проведение заседаний Украина – НАТО
Ранее Сийярто уже пригрозил Украине блокировкой заседаний Украина – НАТО. В самом Североатлантическом альянсе отметили, что надеются, что Киев и Будапешт решат споры между собой. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс продолжит сближение с Украиной.
Напряженность в отношениях между Венгрией и Украиной: главное
- Во время местных выборов венгерские власти призвала украинцев на Закарпатье поддержать "Партию венгров Украины".
- В Украине это расценили как вмешательство в местные выборы.
- Уже 26 октября Украина запретила въезд 2 чиновникам из Венгрии из-за агитации.
- 21 ноября депутаты Сюртивской ОТО после присяги исполнили гимн Венгрии. За инцидент взялись в Службе безопасности.
- 30 ноября в СБУ также рассказали об обысках, которые ведомство провело в помещении одного из благотворительных фондов. Некоторые его участники якобы открыто поддерживают создание так называемой закарпатской автономии.
- В МИД Венгрии был вызван посол Украины Любовь Непоп, а в МИД Украины – венгерский посол Иштван Ийдярто
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к ОБСЕ с просьбой прислать спецмиссию на Закарпатье.
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