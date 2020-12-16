Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия может "убить тысячи людей", если повторит историю с химатакой на улицах страны. Кроме того, министра беспокоит поведение РФ.

Несмотря на попытки Лондона наладить отношения с Москвой, дипломатическая напряженность между ними выросла. Особенно – когда Россия применила нервно-паралитическое вещество на улицах Британии. Об этом Бен Уоллес рассказал Daily Telegraph.

Смотрите также Российские ученые усовершенствовали метод отравления "Новичком": расследование СМИ

Этот тип нервно-паралитического агента ("Новичок" – 24 канал) может убить тысячи людей,

– подчеркнул он.

В то же время министр напомнил, что хоть бывший российский шпион Сергей Скрипаль выжил, однако теперь может дышать только через трубку. А вот британка, мать троих детей Дон Стерджесс от отравления умерла.

"Новичок" и последние отравления им в Великобритании и России: