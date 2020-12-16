Может убить тысячи людей, – глава британской Минобороны о "Новичке" и России-отравительнице
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия может "убить тысячи людей", если повторит историю с химатакой на улицах страны. Кроме того, министра беспокоит поведение РФ.
Несмотря на попытки Лондона наладить отношения с Москвой, дипломатическая напряженность между ними выросла. Особенно – когда Россия применила нервно-паралитическое вещество на улицах Британии. Об этом Бен Уоллес рассказал Daily Telegraph.
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Этот тип нервно-паралитического агента ("Новичок" – 24 канал) может убить тысячи людей,
– подчеркнул он.
В то же время министр напомнил, что хоть бывший российский шпион Сергей Скрипаль выжил, однако теперь может дышать только через трубку. А вот британка, мать троих детей Дон Стерджесс от отравления умерла.
"Новичок" и последние отравления им в Великобритании и России:
- 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие установило, что их атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок".
- Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига). Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова".
- Уже 4 июня в британском городке Эймсбери, что вблизи Солсбери, в критическом состоянии в больницу в результате действия неизвестного вещества попали супруги: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Как впоследствии выяснилось, они отравились "Новичком".
- Стерджесс впоследствии скончалась. Позже следствие установило, что она опрыснула руки из флакона, в котором был яд.
- Летом 2020 года "Новичком" отравили и российского оппозиционера Алексея Навального. Больше об этом можно узнать здесь.
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