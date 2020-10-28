Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что силовики будут применять боевое оружие против "диверсантов и террористов". Будут делать это, когда исчерпают все остальные средства.

Белорусским правоохранителям на митингах противостоят "разные люди: спортивные парни, футбольные фанаты, анархисты, которые любят и драться, вооружаться". Такое заявление сделал глава МВД Юрий Караев в интервью Александру Сосновскому, пишет 24 канал.

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Боевое оружие может быть применено прежде всего при прекращении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли. И ничего страшного в этом заявлении нет,

– заявил Караев.

Он добавил, что некоторые протестующие якобы совершают диверсию или террористический акт, нападают на сотрудников милиции, оказывают им не просто сопротивление, а применяют насилие. "Конечно, ее нужно остановить всем арсеналом: от физической силы до боевого оружия", – пояснил главы МВД Беларуси.

Караев рассказал, что ему якобы говорили, что милиционеры не были готовы убить своего односельчанина. "За 26 лет жизни мы были готовы только к тому, чтобы быть гуманными. Ситуация изменилась – идет война", – уточнил он.

Также руководитель МВД заявил, что в Беларусь пытались проникнуть "до 1 000 иностранных инструкторов" по дестабилизации ситуации. Однако их якобы "отсек" Госпогранкомитет.

Заявление Караева: смотрите видео

Обратите внимание! Люди в Беларуси выходят на мирные акции протеста. Зато правоохранители применяют в отношении них силу, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы. Больше о ситуации в Беларуси читайте по ссылке.