Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала разговор с президентом Владимиром Зеленским 17 ноября конструктивным. Однако для того, чтобы Украина получила очередной транш, необходимо достичь полного взаимопонимания.

Зеленский и Георгиева обсудили реализацию программы МВФ. Об этом Геогриева написала на своей странице в твиттере.

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Конструктивный разговор с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях в борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в действиях,

– сказала руководительница МВФ.

Во время разговора Зеленский отметил, что продолжение антикоррупционных реформ в Украине на сегодня является одним из важнейших его приоритетов. Георгиева похвалила украинскую власть за быструю реакцию на решение КСУ об отмене антикоррупционной реформы.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил МВФ за решение об увеличении первого транша stand-by в 2,1 миллиарда долларов.

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