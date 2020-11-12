В свежем выпуске "Голоса Америки" за 12 ноября – глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко находится с визитом в Вашингтоне, в частности, ведет переговоры с Международным валютным фондом о следующей миссии МВФ в Украине. По его словам, возвращается в Украину с консервативным оптимизмом.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: США снова бьют рекорды дневного количества инфицированных за все время пандемии. Штат Джорджия вручную перечислит почти 5 миллионов бюллетеней.