Глава Нацбанка Шевченко объяснил причины выговоров своим заместителям
Совет Нацбанка 6 октября объявил о недоверии к заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Глава государственного регулятора Кирилл Шевченко пояснил, что это произошло из-за нарушения политики "единого голоса".
Нацбанк имеет собственную стратегию коммуникаций, которую обязательно должны соблюдать все работники учреждения, пояснил Кирилл Шевченко в интервью "Зеркалу недели".
К слову Недоверие и выговоры Рожковой и Сологубу: глава Совета НБУ объяснил, за что их объявили
Это означает, что мы как команда единомышленников в Национальном банке должны придерживаться единой позиции, избегаем различий в коммуникациях,
– пояснил глава регулятора.
Он подчеркнул, что несогласованность членов одной команды формирует неправильные ожидания у участников рынка. Поэтому это не способствует построению доверия к действиям Нацбанка.
Кроме того, Кирилл Шевченко заверил, что выговор вынесли из-за нарушения внутренних процедур. Мол, политическое давление тут ни при чем.
Как на выговор отреагировали в МВФ:
- Представитель Международного фонда в Украине Йоста Люнгман отметил, что критерии управления НБУ разрабатывали в консультациях со специалистами МВФ на протяжении предыдущих программ, которые Фонд поддерживал.
- "Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, придав политике Нацбанка большей надежности и эффективности", – заявил Люнгман.