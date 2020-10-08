Совет Нацбанка 6 октября объявил о недоверии к заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Глава государственного регулятора Кирилл Шевченко пояснил, что это произошло из-за нарушения политики "единого голоса".

Нацбанк имеет собственную стратегию коммуникаций, которую обязательно должны соблюдать все работники учреждения, пояснил Кирилл Шевченко в интервью "Зеркалу недели".

К слову Недоверие и выговоры Рожковой и Сологубу: глава Совета НБУ объяснил, за что их объявили

Это означает, что мы как команда единомышленников в Национальном банке должны придерживаться единой позиции, избегаем различий в коммуникациях,

– пояснил глава регулятора.

Он подчеркнул, что несогласованность членов одной команды формирует неправильные ожидания у участников рынка. Поэтому это не способствует построению доверия к действиям Нацбанка.

Кроме того, Кирилл Шевченко заверил, что выговор вынесли из-за нарушения внутренних процедур. Мол, политическое давление тут ни при чем.

Как на выговор отреагировали в МВФ: