Следователи до сих пор не нашли организаторов и заказчиков преступления, которое произошло в ночь на 11 августа. Тогда бывшему главе офиса Президента Украины пытались сжечь элитный электрокар "Тесла". Авто получило серьезные повреждения.

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал о статусе дела, которое открыли по факту уничтожения имущества Андрея Богдана.

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Окончательных выводов еще нет

По словам Клименко, пока говорить о результатах работы следователя еще рано, поскольку они не являются окончательными.

"Следствие продолжается и у нас есть достаточно серьезные наработки", – сказал он.

Богдан не единственный

За последний год неизвестные лица подожгли целый ряд транспортных средств людей, которые так или иначе попали в немилость к руководству Офиса Президента. Так, кроме Богдана, машины сжигали журналистам "Схем", которые расследовали незаконное использование кортежей и спецсигналов чиновниками, Гео Леросу, который обвинял Андрея Ермака в коррупционных схемах, а также участнику скандала с "пленками" главы ОПУ Андрею Штанько.

Что известно о поджоге автомобиля Богдана?