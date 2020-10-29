Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков убежден, что после отмены е-декларирования Конституционный суд Украины примет еще не одно скандальное решение. Речь идет об отмене закона о языке и земельной реформе, поэтому его необходимо реформировать.

Кроме того, по мнению Александра Новикова, КСУ планирует разрушить Высший антикоррупционный суд. Об этом глава НАПК рассказал в интервью изданию "Бабель".

Важно Разумков рассказал, как решение КСУ повлияет на вертикаль власти

Новиков подчеркнул, что из-за этого необходимо реформировать Конституционный суд Украины. Он также объяснил, что новый состав КСУ мог бы отменить решения, принятые ранее. По его словам, для этого Верховная Рада может принять специальный закон.

Сейчас у КСУ в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельную реформу, поэтому я не вижу другого пути (кроме реформирования суда – 24 канал),

– констатировал Новиков.

Также глава НАПК заявил, что скандальное решение КСУ об отмене части положений антикоррупционной реформы почти полностью заблокировало работу агентства, поэтому оно не может провести проверку для распределения финансов партиям. В агентстве подчеркнули, что своим решением КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов, прошедших 25 октября.

Что известно о решении КСУ: главное

27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.

Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях.

Суд признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что в парламенте быстро отреагируют на решение КСУ. По его словам, реакцию ждут и от президента Зеленского.

Глава Украины 29 октября созвал срочное заседание СНБО из-за решения КСУ. Во время встречи, вероятно, будут обсуждать скандальное решение КСУ об отмене е-декларирования и реакции на него.

Речь Владимира Зеленского на срочном заседании СНБО: смотрите видео