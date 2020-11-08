Будет говорить с руководством МВФ и Всемирного банка: глава НБУ поехал в Вашингтон
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко уехал с рабочим визитом в Вашингтон. Глава НБУ планирует остаться в США до 13 ноября.
Шевченко уехал в США обсуждать состояние и перспективы сотрудничества Украины с международными партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
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Глава НБУ будет находиться в Вашингтоне в течение 8 – 13 ноября.
С кем встретится глава НБУ
Шевченко планирует встретиться с руководством ведущих международных организаций:
- Международного валютного фонда,
- Всемирного банка,
- Международной финансовой корпорации.
Сотрудничество Украины с МВФ: последние новости
- Заметим, Украина в этом году должна была получить еще 2 транша от МВФ по 700 миллионов долларов, а также 600 миллионов евро помощи от Евросоюза и 350 миллионов долларов от Всемирного банка.
- Киев выполнил уже 4 из 10 структурных маяков Меморандума с Международным валютным фондом. Поэтому министр финансов Сергей Марченко предположил, что Украина получит транш в конце 2020 года.
- Однако в МВФ есть вопрос о конституционном и политическом кризисе в Украине.
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