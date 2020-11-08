Глава Нацбанка Кирилл Шевченко уехал с рабочим визитом в Вашингтон. Глава НБУ планирует остаться в США до 13 ноября.

Шевченко уехал в США обсуждать состояние и перспективы сотрудничества Украины с международными партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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Глава НБУ будет находиться в Вашингтоне в течение 8 – 13 ноября.

С кем встретится глава НБУ

Шевченко планирует встретиться с руководством ведущих международных организаций:

Международного валютного фонда,

Всемирного банка,

Международной финансовой корпорации.

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