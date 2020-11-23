Андрей Ермак получил отрицательный результат теста на COVID-19. Руководитель Офиса Президента успешно преодолел недуг и готов вернуться к работе.

Он заявил, что приступит к работе в обычном режиме. Об этом Андрей Ермак сообщил в фейсбуке.

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Председатель ОП отметил, что преодолел недуг и пожелал украинцам здоровья.

Коронавирус позади – тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности,

– написал он.

Заметим, что Ермак сообщил о болезни 9 ноября. Тогда он получил положительный тест на коронавирус и пошел на самоизоляцию. Глава ОП признался, что были дни, когда трудно было работать даже в удаленном режиме.

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