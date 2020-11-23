Глава Офиса Президента Андрей Ермак выздоровел от COVID-19
Андрей Ермак получил отрицательный результат теста на COVID-19. Руководитель Офиса Президента успешно преодолел недуг и готов вернуться к работе.
Он заявил, что приступит к работе в обычном режиме. Об этом Андрей Ермак сообщил в фейсбуке.
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Председатель ОП отметил, что преодолел недуг и пожелал украинцам здоровья.
Коронавирус позади – тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности,
– написал он.
Заметим, что Ермак сообщил о болезни 9 ноября. Тогда он получил положительный тест на коронавирус и пошел на самоизоляцию. Глава ОП признался, что были дни, когда трудно было работать даже в удаленном режиме.
Больше об этом Андрей Ермак поделился личными впечатлениями от коронавируса
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- В ноябре недуг подхватили немало политиков, среди них и президент Владимир Зеленский. Он сообщил о том, что заболел COVID-19 9 ноября.
- Вместе с ним на самоизоляцию отправились глава Офиса Президента Андрей Ермак, Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
- Кроме того, среди заболевших – вице-премьер Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.
- Положительный тест был и у министра обороны Андрея Тарана. Однако чиновник уже выздоровел и выполняет свои обязанности на рабочем месте.
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