Министр обороны США Марк Эспер по собственному желанию подготовил заявление об отставке. Однако решение по этому заявлению принимать будет президент Дональд Трамп.

Телекомпания NBC со ссылкой на несколько источников в Пентагоне сообщила в четверг, 5 ноября, что глава ведомства написал заявление об отставке. Таким образом он якобы сыграл на опережение, ведь Трамп намеревался уволить Эспера после выборов.

Тем временем продолжаются выборы в США Байден заявил о неизбежной победе, Трамп будет подавать иски

Окончательное решение об отставке министра обороны (Пентагон – неофициальное, но наиболее распространенное название минобороны США, так его называют из-за пятиконечной формы здания ведомства) принимать будет действующий президент США Дональд Трамп.

Но Трамп ранее озвучивал планы уволить главу Пентагона после президентских выборов. Правда, озвучивал непублично – об этом писали в Bloomberg еще в начале августа. Заметим, голосования в США произошло, но до сих пор не известно, выигрывает ли Трамп выборы 2020 года у демократа Байдена.

Среди вероятных причин конфликта между президентом Трампом и главой военного ведомства Эспером в СМИ называли различие в позиции относительно протестов в США (речь идет о массовых беспорядках, которые начались в стране после убийства полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда ):

Трамп хотел бы реагировать на них жестче и привлечь армию, Эспер же убеждал, что вооруженные силы – аполитичны и участвовать в подавлении протестов не должны.

К слову, в пресс-службе Пентагона прокомментировали ситуацию двояко: мол, это же обычная практика, что министр обороны пишет заявление об отставке перед выборами президента, но – Эспер никакого заявления не писал, это все слухи.