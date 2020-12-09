После жестокого убийства украинца в аэропорту Лиссабона глава Службы по делам иностранцев и границ Португалии Криштина Гатоеш подала в отставку. Трагедия произошла еще в марте 2020 года, однако о своей отставке Гатоеш заявила только сейчас. Сама глава погранслужбы Португалии не связывает свою отставку с трагедией.

Последние несколько недель Гатоеш находилась под давлением после того, как в интервью СМИ сказала, что погибший в изоляторе Лиссабона гражданин Украины "явно подвергся пыткам". Об этом сообщает португальское издание RTP.

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Почему Криштина Гатоеш ушла в отставку

В SEF пока не ответили или отставка Гатоеш связана со скандалом вокруг смерти украинца. В Министерстве внутренних дел также отказались от комментариев, но сообщили, что руководитель ведомства Криштина Гатоеш подала в отставку "по собственному желанию".

В то же время один из депутатов – депутат от оппозиционной PSD Рикардо Лейте связал увольнение Гатоеш с инцидентом.

Когда стали известны обстоятельства смерти гражданина Украины в аэропорту Лиссабона, отставка была единственным возможным выходом,

– написал он в твиттере.

Ранее Криштина Гатоеш в комментарии RTP пояснила, что не ушла в отставку сразу после инцидента из-за того, что увидела в этой ситуации "ответственность, от которой нельзя убежать".

"Как бы это ни было сложно, мне надо было с этим разбираться. Моя отставка не вызвала бы никаких позитивных изменений... Нужно было сделать что-то, чтобы этот трагический инцидент никогда не забыли и чтобы больше никто не пережил того, что пережил этот гражданин Украины в руках сотрудников SEF", – заявила она.

Что известно об убийстве украинца

В марте 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действительной визы. Офицеры Службы по делам иностранцев и границ (SEF) жестоко избили его. Вскоре он умер в изоляторе. Впоследствии 3 офицера задержали и предъявили им обвинение в убийстве.