Глава правления Сбербанка заболел коронавирусом
Глава правления государственного Сбербанка Андрей Пышный заразился коронавирусом. Положительный результат теста Пышный получил вечером 6 октября.
Глава Сбербанка отметил, что стал частью нового антирекорда заболеваемости COVID-19. Об этом Пышный сообщил на своей странице в фейсбуке.
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4753 – новый антирекорд (по заболеваемости коронавирусом – 24 канал). К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результаты теста на COVID 19 — обнаружено,
– написал Пышный.
Однако мужчина заверил, что банк будет работать в обычном режиме. Все рабочие вопросы Пышный будет решать дистанционно. Глава правления отметил, что на этот случай у банка есть соответствующий протокол.
Как лечится Пышный
Глава правления отметил, что был приятно поражен работой медиков. Также он заверил, что будет придерживаться всех установок по лечению.