Глава Службы этнополитики рассказала о диалоге с Онуфрием и судьбе РПЦ в Украине
Елена Богдан, которая возглавляет Государственную службу этнополитики, прокомментировала деятельность РПЦ в Украине. Она уверяет, что в Госслужбе настроены на диалог со всеми религиозными организациями.
С представителями Русской православной церкви в Украине (она же УПЦ МП) Государственная служба Украины по этнополитики и свободе совести ведет диалог, как и с другими религиозными общинами. Об этом Елена Богдан рассказала в интервью Интерфаксу.
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В качестве примера она вспомнила недавнее общение вместе с министром культуры Александром Ткаченко, в котором участвовали руководители украинских церквей:
- митрополит Епифаний – предстоятель Православной церкви Украины,
- митрополит Онуфрий – глава РПЦ в Украине,
- митрополит Святослав – глава Украинской греко-католической церкви,
- епископ Виталий Кривицкий – глава Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви в Украине.
Для меня это было не просто положительным, а даже трогательным. Это была очень спокойный, взвешенный и доброжелательный разговор,
– заверила Елена Богдан.
Она подчеркнула, что пока у нее не было очной встречи с митрополитом Онуфрием, но Госслужба абсолютно открыта к общению.
Какая судьба названия РПЦ
Руководительница Государственной службы Украины по этнополитики и свободы совести уверяет: каким бы ни было окончательное решение Конституционного суда, Служба будет действовать на его выполнение.
"Конечно же, вопрос крайне резонансный. Мы все понимаем, что из-за войны есть реально погибшие люди, есть люди, которые потеряли дом, есть люди, которые вернулись с фронта без рук и без ног – и это все реальные жизни", – подчеркнула Елена Богдан.
Она подчеркнула, что многие юристы могут назвать норму о переименовании церкви "проблематичной", но ее отмена причинит боль многим людям.
Это люди, которые в свете переживаемых трагедий войны стремятся к максимальной открытости и видимости связей,
– пояснила чиновница.
Что известно о переименовании УПЦ МП
- Верховная Рада еще в 2018 году приняла закон, которым обязала религиозные организации указывать в названии свою принадлежность к России, если такова имеется. Все из-за войны на Востоке.
- В начале 2020 года Министерство культуры указало список церквей, которые должны были это сделать. В частности, Украинская православная церковь Московского патриархата должна была сменить название на Русскую православную церковь в Украине.
- Но в защиту московских попов выступила всем знакомая "братия" – представители "Оппозиционного блока", среди которых русский Вадим Новинский, Василий Нимченко и компания. Они подали иск в Конституционный суд.
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