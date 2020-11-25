Елена Богдан, которая возглавляет Государственную службу этнополитики, прокомментировала деятельность РПЦ в Украине. Она уверяет, что в Госслужбе настроены на диалог со всеми религиозными организациями.

С представителями Русской православной церкви в Украине (она же УПЦ МП) Государственная служба Украины по этнополитики и свободе совести ведет диалог, как и с другими религиозными общинами. Об этом Елена Богдан рассказала в интервью Интерфаксу.

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В качестве примера она вспомнила недавнее общение вместе с министром культуры Александром Ткаченко, в котором участвовали руководители украинских церквей:

митрополит Епифаний – предстоятель Православной церкви Украины,

митрополит Онуфрий – глава РПЦ в Украине,

митрополит Святослав – глава Украинской греко-католической церкви,

епископ Виталий Кривицкий – глава Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви в Украине.

Для меня это было не просто положительным, а даже трогательным. Это была очень спокойный, взвешенный и доброжелательный разговор,

– заверила Елена Богдан.

Она подчеркнула, что пока у нее не было очной встречи с митрополитом Онуфрием, но Госслужба абсолютно открыта к общению.

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Руководительница Государственной службы Украины по этнополитики и свободы совести уверяет: каким бы ни было окончательное решение Конституционного суда, Служба будет действовать на его выполнение.

"Конечно же, вопрос крайне резонансный. Мы все понимаем, что из-за войны есть реально погибшие люди, есть люди, которые потеряли дом, есть люди, которые вернулись с фронта без рук и без ног – и это все реальные жизни", – подчеркнула Елена Богдан.

Она подчеркнула, что многие юристы могут назвать норму о переименовании церкви "проблематичной", но ее отмена причинит боль многим людям.

Это люди, которые в свете переживаемых трагедий войны стремятся к максимальной открытости и видимости связей,

– пояснила чиновница.

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