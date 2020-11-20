Глава Укрзализныци отреагировал на вагоны "пшонкастайл": предложил свои идеи
Укрзализныця предложила новую услугу для пассажиров – проезд в VIP-вагоне. Их уже успели высмеять пользователи соцсетей. Теперь и глава компании Владимир Жмак посмеялся над люксовыми вагонами.
Своей реакцией он поделился в собственном телеграмм-канале. Он также и раскрыл другие "секреты", которые прячутся в закулисах Укрзализныци.
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Ранее Укрзализныця предложила во время карантина проехаться в VIP-вагоне. Эти да еще и антикварные вагоны достались компании в наследство от предшественников, пишет Жмак.
Чего там только нет – и антикварные вагоны Кагановича, и VIP-вагоны "пшонкастайл". Достались по наследству. Сейчас думаем, что с ними делать,
- пишет глава правления УЗ.
Так, по словам Жмака, из вагонов, которые в сети уже успели высмеять, сделают "музеи роскоши" и не только.
"Есть несколько идей: из вагона Кагановича сделать музей истории УЗ, а из VIP-вагонов – вагон для молодоженов, музей роскоши, хипстер-бар или еще что-то", – предложил Жмак и добавил, что продолжают поиски в закромах.
Что такое "пшонкастайл"?
Это шуточное название интерьера, в котором сочетаются так называемое богатство с огромной безвкусицей. Название пошло от фамилии бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Именно после его бегства из Украины после Революции Достоинства украинцы смогли ознакомиться с интерьером его дома и придумать новое направление в дизайне интерьеров.
Что известно о VIP-вагонах Укрзализныци
- 19 ноября Укрзализныця выложила новую услугу-возможность во время карантина проехаться в VIP-вагоне.
- Количество спальных мест в таких вагонах — от 5 до 11. Есть отдельные купе для персонала и охраны.
- Цена проезда в таком вагоне — примерно 14 тысяч гривен.
- О том, как в соцсетях высмеяли такой "пшонкастайл", а дизайнеров упрекнули в жлобстве – читайте в нашем материале.
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