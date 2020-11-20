Укрзализныця предложила новую услугу для пассажиров – проезд в VIP-вагоне. Их уже успели высмеять пользователи соцсетей. Теперь и глава компании Владимир Жмак посмеялся над люксовыми вагонами.

Своей реакцией он поделился в собственном телеграмм-канале. Он также и раскрыл другие "секреты", которые прячутся в закулисах Укрзализныци.

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Ранее Укрзализныця предложила во время карантина проехаться в VIP-вагоне. Эти да еще и антикварные вагоны достались компании в наследство от предшественников, пишет Жмак.

Чего там только нет – и антикварные вагоны Кагановича, и VIP-вагоны "пшонкастайл". Достались по наследству. Сейчас думаем, что с ними делать,

- пишет глава правления УЗ.

Так, по словам Жмака, из вагонов, которые в сети уже успели высмеять, сделают "музеи роскоши" и не только.

"Есть несколько идей: из вагона Кагановича сделать музей истории УЗ, а из VIP-вагонов – вагон для молодоженов, музей роскоши, хипстер-бар или еще что-то", – предложил Жмак и добавил, что продолжают поиски в закромах.

Что такое "пшонкастайл"?

Это шуточное название интерьера, в котором сочетаются так называемое богатство с огромной безвкусицей. Название пошло от фамилии бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Именно после его бегства из Украины после Революции Достоинства украинцы смогли ознакомиться с интерьером его дома и придумать новое направление в дизайне интерьеров.

Что известно о VIP-вагонах Укрзализныци