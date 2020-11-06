Глава Винницкой ОГА Борзов заболел коронавирусом
Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил, что заболел COVID-19. Отныне чиновник будет находиться на самоизоляции.
Ковидную пневмонию у Борзова подтвердила компьютерная томография 6 ноября. Об этом глава Винницкой ОГА сообщил в своем фейсбуке.
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У меня коронавирус. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции. Но не самоизолируюсь от жизни. Да, я тоже попал в статистику инфицированных,
– написал чиновник.
Он напомнил, что 6 ноября Винниччина впервые попала в красную зону карантина – говорится о городе Казатин и Тывровский район. Уже с 9 ноября там начнут действовать новые жесткие ограничения. Кроме того, на границе красной зоны находится и сама Винница.
Также председатель Винницкой ОГА призвал жителей региона беречь себя и окружение.
"Пожалуйста, соблюдайте карантинные правила. Помните, что рядом с вами есть те, кто в зоне риска", – подытожил Борзов.
Кто из коллег Борзова также инфицировался коронавирусом ранее
- Председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив 2 ноября заявил о том, что заразился коронавирусом. Он до сих пор находится на самоизоляции.
- Глава Одесской ОГА Максим Куцый заразился коронавирусом 12 октября. Он работал дистанционно.
- Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник получил положительный тест на коронавирус 14 сентября.
- Также 14 сентября инфицировался коронавирусом председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма.
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