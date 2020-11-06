Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил, что заболел COVID-19. Отныне чиновник будет находиться на самоизоляции.

Ковидную пневмонию у Борзова подтвердила компьютерная томография 6 ноября. Об этом глава Винницкой ОГА сообщил в своем фейсбуке.

Читайте также Какие крупные города попали в красную зону: перечень

У меня коронавирус. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции. Но не самоизолируюсь от жизни. Да, я тоже попал в статистику инфицированных,

– написал чиновник.

Он напомнил, что 6 ноября Винниччина впервые попала в красную зону карантина – говорится о городе Казатин и Тывровский район. Уже с 9 ноября там начнут действовать новые жесткие ограничения. Кроме того, на границе красной зоны находится и сама Винница.

Также председатель Винницкой ОГА призвал жителей региона беречь себя и окружение.

"Пожалуйста, соблюдайте карантинные правила. Помните, что рядом с вами есть те, кто в зоне риска", – подытожил Борзов.

Какова ситуация с COVID-19 в Винницкой области? По состоянию на 6 ноября в Винницкой области зарегистрировали 11 923 случая инфицирования коронавирусом. За последние сутки там заболели 257 человек, выздоровели 113 человек.

Кто из коллег Борзова также инфицировался коронавирусом ранее