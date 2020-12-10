Министру здравоохранения Чехии Яну Блатны и еще одному члену правительства предоставили временную охрану. Причина – угрозы в их адрес из-за введения карантина.

Охрана для чешских политиков из-за карантина: детали

Охрану также получили бывший глава Минздрава Чехии Роман Примула и министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек. Об этом сообщает Novinky.cz .

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Министр внутренних дел Ян Хамачек коротко отметил, что охрану им предоставили "из-за коронавируса".

Согласно правительственному декрету, постоянную полицейскую охрану имеют президент, премьер-министр, руководитель парламентских палат, министры иностранных дел, внутренних дел, юстиции и финансов. Зато министра обороны охраняет военная полиция.

К слову, недавно бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (примерно 3,3 тысячи гривен). Такое наказание он получил за неправильное ношение маски – она ​​не прикрывала рот и нос.