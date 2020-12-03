Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, ранее работавший в правоохранительных органах, сообщил о подготовке подозрения для лидера "Партии венгров Украины". Говорится о Василии Брензовиче, который одновременно является председателем Общества венгерской культуры Закарпатья.

О подготовке подозрения для политика Алексей Петров заявил в интервью Укринформу.

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Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с правоохранителями – они уверены, что будет подозрение,

– сообщил глава Закарпатской ОГА.

На уточняющий вопрос, говорится ли именно о Василии Брензовиче, Петров ответил утвердительно, подчеркнув, что дело касается его деятельности.

Кто такой Василий Брензович:

Это украинский политик венгерского происхождения, лидер "Партии венгров Украины" и глава Общества венгерской культуры Закарпатья.

В 2014 – 2019 годах он был народным депутатом Украины от партии "Блока Петра Порошенко".