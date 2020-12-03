Главе "Партии венгров Украины" готовят подозрение, – председатель Закарпатской ОГА
Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, ранее работавший в правоохранительных органах, сообщил о подготовке подозрения для лидера "Партии венгров Украины". Говорится о Василии Брензовиче, который одновременно является председателем Общества венгерской культуры Закарпатья.
О подготовке подозрения для политика Алексей Петров заявил в интервью Укринформу.
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Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с правоохранителями – они уверены, что будет подозрение,
– сообщил глава Закарпатской ОГА.
На уточняющий вопрос, говорится ли именно о Василии Брензовиче, Петров ответил утвердительно, подчеркнув, что дело касается его деятельности.
Кто такой Василий Брензович:
- Это украинский политик венгерского происхождения, лидер "Партии венгров Украины" и глава Общества венгерской культуры Закарпатья.
- В 2014 – 2019 годах он был народным депутатом Украины от партии "Блока Петра Порошенко".
Почему возник новый скандал вокруг украинских венгров?
На самом деле сложные отношения между центральной властью и венгерским населением уже не новость, но новый скандал разгорелся после местных выборов.
В сети появилось видео, как депутаты Сюртивской ОТГ во главе с председателем спели гимн Венгрии вместо украинского во время принятия присяги. Мол, большинство населения и депутатов здесь венгры.
После этого правоохранители осуществили на юге Закарпатья ряд обысков, а Венгрия в ответ начала блокировать встречу Украина – НАТО.
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