Одно из уголовных дел, которое расследуют правоохранители из-за работы российских палачей в оккупированном Донецке, вскоре может дойти до суда. 29 октября полицейские объявили подозрение боевику "МГБ" "ДНР", который руководил "Изоляцией".

Главного палача террористической организации пытаются осудить заочно, сообщили в полиции Донецкой области. Сам он продолжает свою кровавую работу на заводе "Изоляция", который захватили в 2014 году и превратили в ужасную бойню.

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За шесть лет существования тюрьмы там работало немало российских специалистов по пыткам. Некоторые из них даже сходили с ума и теряли "должности".

Как утверждают следователи, за несколько лет работы они собрали неопровержимые доказательства участия 36-летнего уроженца села возле Донецка в участии в террористической группировке, а также в пытках и эксплуатации людей.

Что известно об "Изоляции"

До войны в помещении завода был артцентр, но в мае 2014 туда пришел бывший политтехнолог Партии Регионов Роман Лягин. Тот, который сейчас спокойно живет в Киеве и иногда появляется на суде, где его фактически постоянно отпускают. Тогда коллаборант заявил о том, что помещение "Изоляции" отныне "принадлежит" "Республике". Впрочем, окончательно захватили "Изоляцию" боевики только в июле, когда вооруженные россияне решили превратить завод в склад "гуманитарки".

Тогда же "Изоляция" стала самой страшной тюрьмой "ДНР", где содержали патриотически настроенных местных жителей, военных ВСУ и добровольцев. С защитниками Украины вели себя с учетом их будущего обмена, однако дончан пытали без остановки. Заложников насиловали на глазах у родителей, женщин убивали перед мужчинами. Все это делалось по приказу подозреваемого террориста, который в 2014 устроился на работу в "МГБ" квазиобразования.

Уже находится в розыске

Террорист, которому 28 октября объявили о подозрении, уже находится в розыске. Впрочем, в полиции его фамилию не называют. По данным источников 24 канала в правоохранительных органах, речь идет об уроженце Курахово Денисе Кулике с позывным "Палыч". Сейчас он "работает" руководителем Донецкого СИЗО, поскольку в 2018 году он стал фактически неподконтрольным российским кураторам. С тех пор "Изоляцией" руководит российский военный с позывным "Кузмич".

Кулика подозревают в создании террористической организации, создании не предусмотренных законом вооруженных формирований, нарушении законов и обычаев войны, а также получении и сокрытии людей с целью эксплуатации. Некоторые преступления террориста являются военными, а наказание за них не имеет срока давности.