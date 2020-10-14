Главнокомандующий ВСУ Хомчак объяснил чрезвычайную важность учений "Объединенные усилия"
В 2020 году Украина впервые провела масштабные международные военные соревнования "Объединенные усилия". Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил, что такие соревнования не только позволили провести успешную подготовку с международными партнерами, но и по-настоящему ошеломили противника.
По "классической схеме" такие соревнования нужно было организовывать уже после завершения реформы в армии, подчеркнул Руслан Хомчак в эфире телеканала "Украина".
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Мы должны были закончить все реформы, обрести возможности, а тогда проводить учения. Но поскольку в стране идет война, враг не ждет, когда мы закончим реформу, мы приняли решение, что обучение проводим,
– заявил главнокомандующий ВСУ.
Он также похвастался тем, что партнеры Украины, несмотря на спланированные еще ранее, решили таки принять участие в "Объединенных усилиях".
"Это сыграло очень серьезную роль как в нашей совместной подготовке, причем и с одной, и с другой стороны, так, наверное, оно повлияло и на наших соседей, которые тоже, наверное, удивлены тем, что произошло", – подчеркнул Руслан Хомчак.
Кроме того, он прокомментировал и намерения Украины стремиться к приведению украинского войска к стандартам НАТО. Здесь он объяснил, что самый главный принцип Альянса, что человек – впереди всего.
Именно вокруг человека дальше формируется все: и вопросы подготовки, и вопросы применения. Исходя из этих принципов, в первую очередь нужно не сохранить образец вооружения ценой человеческой жизни, а наоборот – сохранить жизнь человека ценой умения, обучаемости и лучшего вооружения,
– объяснил генерал-полковник.
Коротко об "Объединенных усилиях":
- Это масштабные военные учения, которые Украина впервые провела в 2020 году. Они одновременно проходили во всех областях нашего государства, а участие в них приняли 12 тысяч военных.
- Такие соревнования были первым масштабным мероприятием после вступления Украины в программу расширенных возможностей НАТО. Вместе с украинскими военными тренировались бойцы Альянса, в частности Великобритании и США.