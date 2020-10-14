В 2020 году Украина впервые провела масштабные международные военные соревнования "Объединенные усилия". Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил, что такие соревнования не только позволили провести успешную подготовку с международными партнерами, но и по-настоящему ошеломили противника.

По "классической схеме" такие соревнования нужно было организовывать уже после завершения реформы в армии, подчеркнул Руслан Хомчак в эфире телеканала "Украина".

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Мы должны были закончить все реформы, обрести возможности, а тогда проводить учения. Но поскольку в стране идет война, враг не ждет, когда мы закончим реформу, мы приняли решение, что обучение проводим,

– заявил главнокомандующий ВСУ.

Он также похвастался тем, что партнеры Украины, несмотря на спланированные еще ранее, решили таки принять участие в "Объединенных усилиях".

"Это сыграло очень серьезную роль как в нашей совместной подготовке, причем и с одной, и с другой стороны, так, наверное, оно повлияло и на наших соседей, которые тоже, наверное, удивлены тем, что произошло", – подчеркнул Руслан Хомчак.

Кроме того, он прокомментировал и намерения Украины стремиться к приведению украинского войска к стандартам НАТО. Здесь он объяснил, что самый главный принцип Альянса, что человек – впереди всего.

Именно вокруг человека дальше формируется все: и вопросы подготовки, и вопросы применения. Исходя из этих принципов, в первую очередь нужно не сохранить образец вооружения ценой человеческой жизни, а наоборот – сохранить жизнь человека ценой умения, обучаемости и лучшего вооружения,

– объяснил генерал-полковник.

Коротко об "Объединенных усилиях":