Главную елку страны в Киеве зажжет голограмма Святого Николая, поскольку сам Николай – на самоизоляции. Также рядом с голограммой будет и мэр Киева Виталий Кличко.

Открытие главной елки состоится традиционно 19 декабря в 19:00. Об этом рассказал организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий, информирует УНН.

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"Так что у нас елка тематическая, то мэр будет зажигать сначала рождественскую звезду в 19:00, а уже только после нее будет зажжение елки главной", – отметил Добруцкий.

Он добавил, что все елки других городов также засияют в 19:00.

Как будет происходить действо

Добруцкий рассказал, что возле елки будет стоять большая подарочная коробка, где будет голограмма Святого Николая, ведь настоящий – на изоляции.

Голограмма Святого Николая будет общаться с мэром и вместе зажигать именно восьмиугольную рождественскую звезду. Это оберег нашей площади,

– сказал Игорь Добруцкий.

По его словам, только после этого они откроют все остальное.

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Рядом с елкой подсоединят примерно 20 вебкамер. Каждый человек сможет увидеть елку и спроектировать себя на нее – в ту игрушку, которая понравится. "Вместе с этой своей фоткой он может написать послание для киевлян или для близких и лазером это будет как раз излучаться на колокольне Софийского собора", – отметил Добруцкий.

Люди смогут приобщиться к празднованию и дистанционно.