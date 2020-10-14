Правительство продлило карантин до 31 декабря и приняло ряд решений по нему. Владимир Зеленский анонсировал всенародный опрос из пяти вопросов во время выборов. Украинцы могут путешествовать уже в 58 стран мира. А Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Такими были главные новости вторника, 13 октября.

Самые важные новости Украины и мира за вторник, 13 октября:

Карантин в Украине продлили

Из-за увеличения количества новых больных COVID-19 адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря. Также правительство приняло ряд решений относительно новых ограничений.

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Что решил Кабмин:

в индикаторы и критерии, по которым определяется карантин на территории Украины, внесут изменения. В частности, – в два раза повысят показатель охвата тестирования – до 48 на 100 тысяч населения в течение 7 дней

– до 48 на 100 тысяч населения в течение 7 дней изменения будут и по количеству коек в различных карантинных зонах. В общее количество не будут учитывать койки в детских отделениях, а только в соответствующих больницах, занимающихся больными COVID-19;

в различных карантинных зонах. В общее количество не будут учитывать койки в детских отделениях, а только в соответствующих больницах, занимающихся больными COVID-19; предусматривают четкие критерии для введения красной зоны (если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения);

(если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения); заведения общественного питания могут принимать посетителей только до 22:00 во всех карантинных зонах;

во всех карантинных зонах; вводят строгие ограничения относительно массовых мероприятий. В зеленой их можно проводить с участием 50 человек (с соблюдением дистанции в 1,5 метра и масочный режим), в желтой – 30 в оранжевой – 20;

В зеленой их можно проводить с участием 50 человек (с соблюдением дистанции в 1,5 метра и масочный режим), в желтой – 30 в оранжевой – 20; в зеленой, желтой и оранжевой зонах можно проводить спортивные соревнования, но без зрителей;

в красной зоне работодателям предлагают ввести посменный график для работников, а при технических возможностях – отправить их на дистанционную работу с сохранением заработной платы;

для работников, а при технических возможностях – отправить их на школы уйдут на каникулы с 15 по 30 октября с будущим переводом их на дистанционное обучение. Между тем заведениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования рекомендуют перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября с возможным выселением из общежитий;

Между тем заведениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования рекомендуют перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября с возможным выселением из общежитий; Госпродпотребслужба должна усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства и выполнением карантинных требований при работе садов, рынков, гостиниц, магазинов и кафе;

местные власти – выделить дополнительный общественный транспорт в часы пик, чтобы избежать скоплений.



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Важно! На заседании правительство выделило Минздраву 2,9 миллиарда гривен из фонда борьбы с коронавирусом. Деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, обеспечения лабораторных центров и покупку препарата Ремдесивир.

К слову, пятый президент Петр Порошенко поборол коронавирус.

Всенародное голосование от Зеленского

Владимир Зеленский анонсировал, что 25 октября на избирательном участке украинцы смогут ответить на дополнительные 5 вопросов. Глава государства впоследствии сообщит, о чем будет опрос.

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По его словам, вопросы будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами".

А в Офисе Президента отмечают, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, которые есть у референдума. Так только хотят узнать мнение общества по ключевым вопросам.

Как инициативу прокомментировали в КИУ

В Комитете избирателей Украины обеспокоены таким решением президента и утверждают, что оно противоречит законодательству. Там также отмечают, что до выборов осталось всего 12 дней, поэтому такие нагрузки на комиссии могут вообще заблокировать весь процесс. Избирателям нужно время, чтобы принять решение.

Что говорят в сети

На известие отреагировали и в сети: многие возмущаются, а кто-то подошел с юмором. Украинцы предлагают Зеленскому свои списки вопросов. Подробно об этом читайте по ссылке.

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Смотрите видеообращение Зеленского:

Страны, открытые для украинцев

Сейчас Украина находится среди государств так называемой красной зоны из-за стремительного распространения коронавируса. Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира.

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Несмотря на это, теперь для граждан нашего государства открыты границы 58 стран. До сих пор их было меньше – 52.

Украинцы смогут полететь в Бахрейн, Перу, Уганду, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи и Центральноафриканскую республику.

Страны, открытые для украинцев по состоянию на 13 октября:

Турция;

Бразилия;

Доминиканская Республика;

Демократическая Республика Конго;

Сербия;

Албания;

Северная Македония;

Черногория;

Беларусь;

Великобритания;

США;

Мексика;

Египет;

Республика Корея;

Ирак;

Иран;

Афганистан;

Южный Судан;

Судан;

Сьерра-Леоне;

Руанда;

Эфиопия;

Сомали;

Кения;

Замбия;

Танзания;

Бурунди;

Сейшельские острова;

Багамы;

Ливан;

Болгария;

Словения;

ОАЭ;

Ирландия;

Мальдивы;

Антигуа и Барбуда;

Эквадор;

Ямайка;

Камбоджа;

Коморские острова;

Пакистан;

Пуэрто-Рико;

Сент-Люсия;

Иордания;

Колумбия;

Нигерия;

Гана;

Республика Чад;

Республика Того;

Республика Джибути;

Буркина Фасо;

Бенин;

Бахрейн;

Перу;

Пакистан;

Уганда;

Сан-Томе и Принсипи;

Центральноафриканская Республика.

К слову, на сайте МИДа есть интерактивная карта, с помощью которой можно проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан украинцев в любой стране.

Какие страны открыты для украинцев / инфографика 24 канала

Обратите внимание! К сожалению, в страны ЕС украинцы пока попасть не могут. Исключения есть только для 8 отдельных категорий. В частности, медицинских работников, пограничников, перевозчиков, дипломатов, работников международных организаций, тех, кто путешествует по этим странами транзитом и тому подобное.

Ультиматум Тихановской Лукашенко

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко ультиматум.

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Она дала власти 13 дней, чтобы выполнить основные требования протестующих и оппозиции.

Также она призвала тех, кто все еще поддерживает, больше не поддерживать этот режим. Ведь каждый, кто еще не решил перейти на сторону народа, – соучастник террора.

По ее словам, в течение двух месяцев продолжались кризис, насилие и беззаконие.

Какие три основных требования должна выполнить власть Беларуси

Лукашенко должен объявить об уходе;

насилие на улицах должно остановиться полностью;

всех политзаключенных следует освободить.

Что будет после 25 октября

Если до 25 октября власть Беларуси не выполнит вышеуказанные требования, вся страна мирно выйдет на улицы, а 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

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Обратите внимание! В Беларуси не стихают протесты. Уже более 2 месяцев подряд граждане страны выходят на улицы городов. Так они выражают свое несогласие с результатами президентских выборов. Больше о протестах в Беларуси можно узнать по ссылке.