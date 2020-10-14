В Украине традиционно отметили День защитника. Умер военный Николай Микитенко, который поджег себя на Майдане Незалежности. Также в этот день умер выдающийся языковед Александр Пономарив. Азербайджан имеет преимущество в войне против Армении. Известны детали "народного опроса". Такими были главные новости 14 октября.

Важнейшие события Украины и мира за сегодня:

День защитника Украины

В Украине уже традиционно 14 октября празднуют День защитника. В этот день благодарят всех защитников и защитниц – военных, волонтеров, медиков и многих других.

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Ко Дню защитника в Киеве прошли церемонии возложения цветов к памятникам и местам захоронений защитников Украины. К празднику киевские педагоги и волонтеры передали подарки военным, а столичным ученикам провели национально-патриотический фестиваль "Патриотический Non-Stop".

Во Львове состоялся марш и концерт "Спасибо Защитникам", на котором почтили всех погибших героев за свободу и независимость Украины. Между тем ветераны УПА подняли украинский флаг на мемориале Небесной Сотни.

Шествие к Дню защитника Украины состоялось и в Харькове. Участники мероприятия несли флаг со символикой военных подразделений и волонтерских организаций.

В Одессе возложили цветы к Мемориальному камню в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины. После того в память о погибших украинских защитниках провели молебен. Выступил праздничный оркестр.

В Полтаве ко Дню защитника открыли Стену памяти павших за Украину в музее тяжелой бомбардировочной авиации. На ней есть фотографии и истории почти 4 тысяч воинов, погибших на Донбассе. Более 150 из них – жители Полтавщины.

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Умер Николай Микитенко

В больнице скончался военный Николай Микитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Независимости. В результате самоподжога военный получил 90% ожогов тела и впал в кому.

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В полиции заявили, что пока не знают о причинах самоподжога Микитенко. Однако активисты и дочь погибшего убеждены: причиной такого поступка стал протест против действий действующей власти. Юлия Микитенко объясняла, что ее папа осознавал свои действия.

Несогласие с действиями действующей власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась подбежавшая молодежь. В фонтане на Майдане,

– призналась Микитенко.

На своей странице в фейсбуке военный неоднократно критиковал ситуацию в Украине. Последний пост он написал в день, когда совершил самоподжог.

Умер Александр Пономарив

В этот день, к сожалению, Украина потеряла еще одного выдающегося человека. Украинский филолог и языковед Александр Пономарив, который последний год жизни провел в больнице, ушел из жизни, не дожив нескольких дней до 85 дня рождения.

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Известно, что у Пономарива был перелом позвоночника, и он в тяжелом состоянии находился в больнице длительное время. В конце июня профессор неудачно упал и получил такую сложную травму.

Нардеп Николай Княжицкий сообщил на своей странице в фейсбук, что прощание с выдающимся украинским языковедом состоится в субботу, 17 октября.

Превосходство Азербайджана в войне

Армия Армении отступила на двух направлениях в Нагорном Карабахе. В то же время Азербайджан сообщил, что освободил от оккупации врагом сразу 8 населенных пунктов.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что армянским войскам пришлось отступить на южном и северном направлениях в Нагорном Карабахе.

В то же время он обвинил Азербайджан в изменении тактики на такую, что имеет целью сеять панику среди местных и военных, совершая диверсионные вылазки.

Азербайджан назвал освобожденные населенные пункты: Гарадаглы, Хатунбулаг и Гараколлу в Физулинском районе, что на юге, а также села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер в Ходжавендском районе, что на севере.

По заявлениям азербайджанских властей, накануне они и вообще смогли освободить сразу 40 населенных пунктов.

Детали "всенародного опроса" Зеленского:

Президент Украины Владимир Зеленский еще ранее анонсировал проведение "всенародного опроса" во время местных выборов. Сейчас он назвал первый из 5 вопросов. Он будет звучать так:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

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Кроме того, в офисе Президента рассказали, что к всенародному опросу, который проведут 25 октября 2020 года, напечатают 5 миллионов специальных анкет. Там будет по 5 вопросов с двумя вариантами ответа: да или нет.

Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что организацией опроса не будут заниматься ни ЦИК, ни партия. Этот процесс возьмет на себя какая-то отдельная структура. Кравчук также подчеркнула, что будут финансировать опрос не за бюджетные деньги.

В Офисе Президента заверили, что в опросе 25 октября не будет "спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используют политические группы в своих агрессивных пропагандистских фейках".

Зеленский о первом из 5 вопросов опроса: смотрите видео